Ощадбанк блокирует счета граждан — клиенты жалуются на условия перевыпуска карт

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "Ощадбанк" блокирует без предупреждения счета граждан и выставляет сложные условия перевыпуска новых карт. В банке не планируют идти навстречу клиентам во время войны, только извиняются за неудобства.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

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Проблемы клиентов из-за блокирования счетов в Ощадбанке

Как отметил один из клиентов, Ощадбанк заблокировал банковскую карту, поскольку возникли вопросы к финансовой операции.

Украинец возмущен "сервисом" государственного банка, ведь ему не позвонили по телефону для уточнения, а просто заблокировали средства. После этого заставили обратиться в отделение, где была издана карта, чтобы получить новую. При этом финучреждению безразлично, что у человека может не быть возможности приехать именно в то отделение, где была оформлена карточка. Как итог — отсутствие доступа к собственным деньгам.

"Самый плохой банк, в котором тебе заблокируют карту, потому что кому-то не понравилась проплата. Тебе не звонят как клиенту для уточнения, а просто блокируют, после чего ты как клиент должен обратиться в отделение где была выдана карта и получить новую абсурд, никого не волнует, где ты и есть ли возможность приехать, это же твои личные проблемы, навязанные банком за твои же средства!", — говорится в жалобе.

Реакция Ощадбанка на жалобу

В Ощадбанке отреагировали на замечания относительно низкого уровня услуг государственного учреждения. Там отметили, что такие условия созданы специально для обеспечения максимального уровня безопасности для клиентов.

Относительно требования к гражданам, имеющим проблемы с карточками, прибывать в отделение, где они были выданы, несмотря на то, что многие сейчас за границей и переместились в другие регионы из-за войны, в банке заявили, что такие правила банка. Поэтому для подтверждения операций ждут клиентов именно в том отделении банка, где было оформлено соглашение о сотрудничестве с банком.

"Приветствую, я сотрудник главного офиса Ощадбанка. Ваша безопасность и защита финансовых данных является нашим приоритетом, и мы всегда действуем с целью обеспечить максимальный уровень безопасности для наших клиентов. Относительно блокировки карты, мы понимаем, что это может вызвать неудобства, особенно если нет возможности быстро посетить отделение, и в данном случае, для подтверждения операции нужно обратиться именно в отделение банка. Извиняемся за неудобства", — отметили в банке.

Жалоба. Источник: Fb Ощадбанк

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине введут ограничения на переводы с карты на карту для физлиц в рамках борьбы с теневыми схемами. Ожидается, что в Национальном банке финализуют соответствующее решение по Р2Р-переводам.

Также мы писали, что в госфинучреждении Ощадбанк решили изменить тарифную политику с 1 октября 2024 года. Новые цены коснутся разных видов карт.