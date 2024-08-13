Грошові перекази в Україні обмежать — Нацбанк ухвалить рішення до кінця тижня

Банківська картка у руках. Фото: Unsplush

В Україні до кінця тижня запровадять обмеження на перекази з картки на картку для фізосіб у рамках боротьби з тіньовими схемами. Очікується, що у Національному банку фіналізують відповідне рішення щодо Р2Р-переказів.

Про такі плани розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю виданню "ЕП".

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Необхідність обмеження на P2P-перекази в Україні

За словами керівника Нацбанку, про необхідність запровадження обмеження вихідних P2P-переказів заговорили наприкінці травня. Повʼязана така потреба з боротьбою з тіньовими фінансовими операціями, відомими як дропи, коли шахраї купують у пересічних громадян персональні дані та відкривають банківські карти.

Правління НБУ планує розглянути відповідне рішення до кінця поточного тижня.

"Я думаю, що зараз ми фіналізуємо остаточне рішення, а наступний тиждень (з 12 по 18 серпня) будемо розглядати його на правлінні", — йдеться у заяві Пишного.

Він зауважив, що така новина здійняла шквал критики і нерозуміння. Проте регулятор пояснює, що такі "дропи" не лише несуть небезпеку для держбюджету, а й для пересічних громадян.

Нацбанк вже провів кілька зустрічей з волонтерами, показавши майбутній дизайн запланованого рішення, що дозволить банкам врахувати їхні потреби. Після комунікації із суспільством градус знизився. Це означає, що НБУ органічно підходить до ухвалення відповідного рішення, пояснив Пишний.

Проте для більш ефективної боротьби зі схемами "дропів" необхідні комплексні зміни в законодавстві.

"Нам потрібно йти у парламент. Там ми повинні бути готовими до відповідного рішення та дискусії", — наголосив керівник НБУ.

Варто зауважити, що наприкінці весни регулятор повідомив про наміри обмежити вихідні P2P-перекази. Робочим варіантом обмежень стане:

30 вихідних переказів протягом місяця;

максимальна сума — 100 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у держфінустанові "Ощадбанк" вирішили змінити тарифну політику з 1 жовтня 2024 року. Нові ціни торкнуться різних видів карток.

Також ми писали, що у Національному банку оцінили ситуацію на валютному ринку станом на кінець літа 2024 року. Регулятор цілком допускає коливання курсу долара не тільки в бік підвищення, а й зниження.