Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ощадбанк блокирует счета со средствами для детей: что нужно знать

Ощадбанк блокирует счета со средствами для детей: что нужно знать

Ua ru
Дата публикации 12 апреля 2026 06:01
Блокировка счетов в Ощадбанке: почему под ограничения попадают деньги для детей
Банковская карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Госфинучреждение "Ощадбанк" может блокировать карты социально уязвимым категориям граждан, поскольку считаются не целевыми, а "текущими". В частности, под ограничения попадают счета, на которые поступают средства для детей с инвалидностью.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook, передают Новини.LIVE.

Проблема блокировки счетов в Ощадбанке

Как отметил один из клиентов на странице финучреждения, Ощадбанк неоднократно блокировал счет, на который поступают средства для ребенка с инвалидностью.

Мужчина объяснил, что из-за движения средств, которые нужны на лечение, банк расценивает такие операции как подозрительные. Тогда как речь идет об оперативности доступа к средствам.

"Опять под праздники Ощадбанк блокирует карту детскую ребенка с инвалидностью... и снова по кругу доказывать, что это детские средства, ребенок теряет время, реабилитацию... Очень жаль, что банк допускает арест на такие счета, а ребенок должен тратить свое время...", — говорится в обращении.

Читайте также:

Объяснение относительно блокировки карт

Сотрудник главного офиса Ощадбанка отметил, что финучреждение действует в рамках действующего законодательства и подозрительные операции автоматически могут попадать под блокировку. В конкретной ситуации пообещал оказать помощь.

Ранее в банке на аналогичные обращения граждан объясняли, что гражданам социально уязвимых групп открывают "текущие" счета, тогда как блокировке по закону не подлежат только "целевые" счета. В Ощадбанке отметили, что не имеют возможности открывать счета целевого назначения.

Хотя зарплата, стипендия, пенсия, соцпомощь и другие социальные выплаты считаются средствами целевыми, однако у банка нет технической возможности открывать отдельные счета для зачисления исключительно таких средств. Все вышеперечисленные выплаты поступают на обычные.

В вопросе поводов для блокировки в рамках финмониторинга — банк публично не разглашает, какие именно действия могут быть подозрительными относительно легальности средств. Это необходимо для того, чтобы недобросовестные клиенты не могли их обойти. В целом это может произойти из-за несоответствия сумм операций официальным доходам, отсутствия представленных документов для подтверждения легальности доходов для проверки, предоставления недостоверных данных, невозможности идентифицировать лицо, куда были направлены средства.

После подачи документов с подтверждением законности средств банк, как правило, разблокирует карты.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Ощадбанке граждане обязаны минимум один раз в пять лет подавать актуальные персональные данные для полноценного обслуживания. В частности, пенсионеры это могут сделать в приложении без необходимости посещения отделения банка.

Еще Новини.LIVE сообщали, какие установлены лимиты на переводы в приложении и веб-банкинге "Ощад24/7". Однако в некоторые временные промежутки действуют усиленные ограничения, необходимые для избежания противоправных списаний.

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации