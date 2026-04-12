Блокировка счетов в Ощадбанке: почему под ограничения попадают деньги для детей

Банковская карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Госфинучреждение "Ощадбанк" может блокировать карты социально уязвимым категориям граждан, поскольку считаются не целевыми, а "текущими". В частности, под ограничения попадают счета, на которые поступают средства для детей с инвалидностью.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

Проблема блокировки счетов в Ощадбанке

Как отметил один из клиентов на странице финучреждения, Ощадбанк неоднократно блокировал счет, на который поступают средства для ребенка с инвалидностью.

Мужчина объяснил, что из-за движения средств, которые нужны на лечение, банк расценивает такие операции как подозрительные. Тогда как речь идет об оперативности доступа к средствам.

"Опять под праздники Ощадбанк блокирует карту детскую ребенка с инвалидностью... и снова по кругу доказывать, что это детские средства, ребенок теряет время, реабилитацию... Очень жаль, что банк допускает арест на такие счета, а ребенок должен тратить свое время...", — говорится в обращении.

Объяснение относительно блокировки карт

Сотрудник главного офиса Ощадбанка отметил, что финучреждение действует в рамках действующего законодательства и подозрительные операции автоматически могут попадать под блокировку. В конкретной ситуации пообещал оказать помощь.

Ранее в банке на аналогичные обращения граждан объясняли, что гражданам социально уязвимых групп открывают "текущие" счета, тогда как блокировке по закону не подлежат только "целевые" счета. В Ощадбанке отметили, что не имеют возможности открывать счета целевого назначения.

Хотя зарплата, стипендия, пенсия, соцпомощь и другие социальные выплаты считаются средствами целевыми, однако у банка нет технической возможности открывать отдельные счета для зачисления исключительно таких средств. Все вышеперечисленные выплаты поступают на обычные.

В вопросе поводов для блокировки в рамках финмониторинга — банк публично не разглашает, какие именно действия могут быть подозрительными относительно легальности средств. Это необходимо для того, чтобы недобросовестные клиенты не могли их обойти. В целом это может произойти из-за несоответствия сумм операций официальным доходам, отсутствия представленных документов для подтверждения легальности доходов для проверки, предоставления недостоверных данных, невозможности идентифицировать лицо, куда были направлены средства.

После подачи документов с подтверждением законности средств банк, как правило, разблокирует карты.

