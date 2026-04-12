Блокування рахунків в Ощадбанку: чому під обмеження потрапляють гроші для дітей

Банківська карта Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Держфінустанова "Ощадбанк" може блокувати картки соціально вразливим категоріям громадян, оскільки вважаються не цільовими, а "поточними". Зокрема, під обмеження потрапляють рахунки, на які надходять кошти для дітей з інвалідністю.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook, передають Новини.LIVE.

Проблема блокування рахунків в Ощадбанку

Як зазначив один з клієнтів на сторінці фінустанови, Ощадбанк неодноразово блокував рахунок, на який надходять кошти для дитини з інвалідністю.

Чоловік пояснив, що через рух коштів, які потрібні на лікування, банк розцінює такі операції як підозрілі. Тоді як йдеться про оперативність доступу до коштів.

"Знову під свята Ощадбанк блокує картку дитячу дитини з інвалідністю... і знову по колу доводити, що це дитячі кошти, дитина втрачає час, реабілітацію... Дуже шкода, що банк допускає арешт на такі рахунки, а дитина повинна витрачати свій час...", — йдеться у зверненні.

Читайте також:

Пояснення щодо блокування карт

Працівник головного офісу Ощадбанку зазначив, що фінустанова діє в рамках чинного законодавства і підозрілі операції автоматично можуть потрапляти під блокування. В конкретній ситуації пообіцяв надати допомогу.

Раніше у банку на аналогічні звернення громадян пояснювали, що громадянам соціально вразливих груп відкривають "поточні" рахунки, тоді як під блокування за законом не підлягають тільки "цільові" рахунки. В Ощадбанку зауважили, що не мають можливості відкривати рахунки цільового призначення.

Хоч зарплата, стипендія, пенсія, соцдопомога та інші соціальні виплати вважаються коштами цільовими, однак у банку немає технічної можливості відкривати окремі рахунки для зарахування виключно таких коштів. Всі вищеперелічені виплати надходять на звичайні.

У питанні приводів для блокування у рамках фінмоніторингу — банк публічно не розголошує, які саме дії можуть бути підозрілими щодо легальності коштів. Це необхідно для того, щоб недобросовісні клієнти не могли їх обійти. Загалом це може статися через невідповідність сум операцій офіційним доходам, відсутність поданих документів для підтвердження легальності доходів для перевірки, надання недостовірних даних, неможливість ідентифікувати особу, куди було надіслано кошти.

Після подання документів з підтвердженням законності коштів банк, як правило, розблоковує картки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку громадяни зобов'язані мінімум один раз на п'ять років подавати актуальні персональні дані для повноцінного обслуговування. Зокрема, пенсіонери це можуть зробити у застосунку без необхідності відвідування відділення банку.

Ще Новини.LIVE повідомляли, які встановлені ліміти на перекази у застосунку та веббанкінгу "Ощад24/7". Однак у деякі часові проміжки діють посилені обмеження, необхідні для уникнення протиправних списань.