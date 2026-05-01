Клієнти Ощадбанку мають проблеми з рахунками та оплатою кредитів

Деякі клієнти державного "Ощадбанку" втратили доступ до власних рахунків через фінансовий моніторинг. Через це неможливо переказувати гроші та оплачувати рахунки, водночас банк може продовжувати нараховувати штрафи за кредити.

Чому Ощадбанк блокує рахунки та нараховує штрафи

Як зазначає одна з клієнток, її рахунок потрапив під процедуру фінансового моніторингу. У зв'язку з цим громадянка одразу подала у відділення банку необхідні документи про підтвердження законності коштів.

Попри це, фінустанова не зняла блокування для доступу до рахунку. Громадянка попросила дати згоду на припинення співпраці, однак банк у цьому відмовив.

"Вже понад тиждень мій рахунок в Ощадбанку заблоковано через фінмоніторинг. Сума невелика — 10 750 грн. Я особисто надала у відділення всі документи, що підтверджують походження цих коштів, але банк не вживає жодних дій. Ба більше, у відділенні вул. І.Франка, 2 м, Іршава, Закарпатська область, 90100 мені відмовили у прийнятті заяви на розірвання відносин та закриття рахунку, що є порушенням ст. 1075 ЦК України. Письмову відмову також не надали", — йдеться у відгуку.

Оскільки клієнтці не повернули доступу до коштів, вона подала офіційну скаргу до Національного банку України (НБУ).

Жінка вважає, що банк зобов'язаний або розблокувати карту, або прийняти заяву на закриття рахунку з перерахуванням залишку на інший банк. Причиною терміновості зняття блокування є те, що фінустанова продовжує нараховувати штрафи за кредитами, які не може оплатити.

Що варто знати про фінансовий моніторинг в Ощадбанку

Ощадбанк зобов'язаний здійснювати перевірки операцій як фізосіб, так і підприємців чи юросіб на предмет походження коштів в рамках 1 ст. 15 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Під час перевірки банк використовує спеціальні алгоритми, які не розголошуються для унеможливлення обходу обмежень недобросовісними клієнтами.

За інформацією експертів, серед основних приводів для перевірки та подальшого припинення співпраці є здійснення підозрілих платежів. Також у списку підстав для загрози втрати доступу до рахунку:

Операції, які банк може розцінити як сумнівні через невідповідність оприлюднених доходів; Відсутність усіх документів, що дали б змогу перевірити діяльність громадянина; Неправдива інформація, надана клієнтом; Відсутність можливості ідентифікувати особу, в інтересах якої були проведені операції.

За появи підозр рахунки можуть блокуватися автоматично. Після цього банк запитає додаткову інформацію та документи щодо платежів. Якщо законність доходів не підтвердиться, фінустанова розірве співпрацю з клієнтом.

У такому випадку клієнт матиме 30 календарних днів на виведення залишку коштів на рахунки в інші банківські установи.

