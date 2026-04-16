Главная Финансы Блокировка карт в Ощадбанке: ПФУ назвал причины и как избежать

Блокировка карт в Ощадбанке: ПФУ назвал причины и как избежать

Дата публикации 16 апреля 2026 06:01
Владельцам карт Ощадбанка блокируют доступ: что рекомендуют в ПФУ
Отделение банка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые владельцы банковских карт "Ощадбанка", куда поступают пенсии и соцвыплаты, столкнулись с блокировкой доступа к счетам. Поскольку ситуация приобрела массовость, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объяснил, в чем причина соответствующих мер и как необходимо действовать в такой ситуации.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на материалы ПФУ.

Какие карты Ощадбанка попали под блокировку

В ПФУ отметили, что блокировка банковских карт связана с внутренними правилами Ощадбанка, а не с начислением выплат со стороны ведомства.

Там напомнили, что банк для большинства своих клиентов пролонгировал срок действия карт до 30 июня этого года, однако некоторым владельцам карт закрыли доступ к счетам. Речь идет о тех, кто имел старые карты со сроком действия, который много раз продлевали в период военного положения.

Блокировка коснулась владельцев таких банковских карт:

  1. Срок действия которых подошел к концу в феврале 2022 — октябре 2025 годов, и по которым в сентябре-октябре прошлого года была осуществлена хотя бы одна операция (касса, банкомат, терминал в Украине);
  2. Срок действия которых закончился в период с февраля 2022-го по октябрь 2025 года, однако не было финопераций за последние полгода, а на счету не было средств.

В Пенсионном фонде заверили, что сам факт блокировки платежных карт никоим образом не повлиял на регулярность начисления законных выплат от государства. Все гарантированные суммы пенсий и соцвыплаты в дальнейшем поступают на счета в установленные сроки. Получить к ним доступ можно только после выяснения в банке причин блокировки карт и при необходимости — актуализации данных.

Рекомендации от ПФУ относительно действий клиентов Ощадбанка

Как пояснили в Пенсионном фонде, граждане, чьи карты были заблокированы в 2026 году, должны придерживаться такого алгоритма действий:

  • обратиться в отделение банка или позвонить в контакт-центр с целью уточнения точной причины блокировки;
  • самостоятельно проверить статус платежной карты в мобильном приложении "Ощад 24/7";
  • при необходимости обратиться в отделение банка, если карта была заблокирована в рамках финансового мониторинга или из-за конечного срока действия (необходимо предоставить паспорт, идентификационный код).

В фонде отметили, что банковское учреждение осуществляет обновление систем финмониторинга и проверку актуальности данных всех клиентов.

Среди основных причин ограничения доступа к счетам:

  • завершение срока действия документов;
  • неточности в персональной информации;
  • финансовые операции, которые системой расценены как рисковые.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Ощадбанке начнет действовать акционная цена на некоторые инновационные платежные технологии. Речь идет о NFC-кольцах Platinum, изменения в тарифах заработают с 20 апреля.

Еще Новини.LIVE писали, когда действуют усиленные ограничения на переводы в "Ощад24/7", что касаются всех банковских карт. Лимиты ввели для защиты средств клиентов во временной промежуток самой высокой мошеннической активности.

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
