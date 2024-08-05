Ощадбанк заблокировал счета клиента и оформил долг — что известно

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Клиент госфинучреждения Ощадбанк пожаловался, что его счета безосновательно заблокировали и оформили долг. Ему не удалось решить эту проблему в отделении банка.

Об этом говорится на портале Минфин, где можно оставлять отзывы о работе банка.

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Арест счетов клиента Ощадбанка

Мужчина рассказал, что стабильно пользовался банком для p2p переводов, оплат покупок и прочего. Он никогда не был кредитным клиентом.

По его словам, Ощадбанк может заблокировать карту за перевод на любую сумму на Monobank. Вследствие этого приходится писать заявление на разблокировку. Клиент также жалуется на комиссии за снятие и переводы.

Он отметил, что его счета заблокированы из-за перевода, а причиной назвали финмониторинг. Он подписал бумаги, чтобы лимиты в месяц были до 500 тысяч гривен. Однако после оборота 150 тысяч гривен его снова заблокировали.

"Новостью стало сообщение, что наложен арест на счета, 17 июня. Зашел — смотрю, дебетовую гривневую карту загнали в минус 12,5 тысяч гривен и долларовую на 305 долларов в минус. И написано ежемесячный платеж 1800 гривен. Суммарно у меня на счетах было гривен 100-150", — рассказал мужчина.

Сначала он хотел выплачивать, но решил, что этого не нужно делать. Через месяц ему пришло сообщение от банка, чтобы он не обращал внимания на арест, ведь это якобы ошибка. Ему пообещали, что свяжутся для разговора о "подозрительных операциях по карте".

"Мало того, что никто не связывался, так звоню на горячую — говорят идите в отделение. Пошел в отделение — подписал заявление на разблокировку личного кабинета. Женщина говорит: "А я смотрю на ваш счет опять наложили арест". Ну, я в шоке, как вообще работает тогда СБ банка вообще? То да, то нет, неопределенность. Кабинет через неделю не разблокировали", — жалуется клиент.

После этого ему пришло сообщение, что нужно погасить долг для разблокировки счетов. Он пытался сделать это по номеру карты, однако перевод возвращался. Мужчина сделал перевод по IBAN, но никаких уведомлений нет.

Клиент отметил, что не будет платить так называемый долг.

"Если надо — появлюсь в отделение, по которому и регистрировался, еще раз! Надоела эта возня, свяжитесь со мной. Все операции не с целью дохода и дохода в них увидеть нельзя. У меня сколько приходит, столько и уходит, я не имею ничего с p2p переводов. Если опять же вы видите только суммы, которые заходят, но не видите суммы, которые уходят — сочувствую. Доход это другое", — подчеркнул он.

Мужчина пишет, что исполнительных производств спустя более полутора месяцев он ни в каких реестрах не нашел.

Представительство банка еще не прокомментировало жалобу клиента.