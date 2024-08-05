Цены на аренду в Киеве в августе 2024 года. Сколько стоит снять квартиру в Киеве

Киев с высоты птичьего полета. Фото: aerophoto.com.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Стоимость аренды квартир в Киеве традиционно была высока, что объясняется статусом столицы Украины. С началом войны арендные ставки немного снизились, но вскоре вернулись к прежнему уровню. В последние месяцы стоимость аренды жилья в Киеве снова стремительно растет. Однако, несмотря на это, Киев не является самым дорогим городом Украины для аренды жилья.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на аренду в Киеве в августе 2024 года, сколько стоит снять жилье в столице и в каких районах сдают самые дешевые квартиры.

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Неожиданно, но Ужгород, а не Киев, стал самым дорогим городом Украины по стоимости аренды жилья. На втором месте расположился Львов, и только после него следует столица.

По данным ЛУН, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове на июль составляет 16,5 тыс. грн в месяц, в Киеве — 15 тыс. грн.

"Самым дорогим городом в июле стал Ужгород — однокомнатная квартира здесь стоит в среднем 17,7 тыс. грн в месяц. Это дороже, чем в столице или во Львове", — говорится в пресс-релизе платформы для выбора квартир на рынке жилья в Украине.

В рейтинге дальше идут Черновцы со средней арендной ставкой 12,3 тыс. грн за однокомнатную квартиру, а также Ивано-Франковск, Кропивницкий, Полтава и Ровно — по 12 тыс. грн в месяц. В Черкассах аренда составляет в среднем 10 тыс. грн в месяц, в Хмельницком — 9,5 тыс. грн, а в Тернополе – 9,4 тыс. грн.

Аналитики также отмечают, что Одесса, ранее считавшаяся дорогим городом для аренды, теперь занимает только 14 место с арендной ставкой 7 тыс. грн в месяц.

В городах, которые находятся близко к прифронтовым зонам и страдают от военных действий, зафиксированы самые низкие цены на аренду: в Чернигове — 5,8 тыс. грн в месяц, в Запорожье и Сумах — по 5,5 тыс. грн, в Николаеве — 5 тыс. грн, а в Харькове и Херсоне — по 4 тыс. грн.

При этом, по данным статистики ЛУН, к началу августа средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в Киеве не выросла и составляет от 13 00 до 15 000 гривен.

Средние цены аренды квартир в Киеве в августе 2024 года. Фото: ЛУН

В то же время, стоимость аренды двухкомнатных квартир за последнее время пошла вверх и в среднем варьируется от 17 000 до 20 000 гривен в месяц.

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве в августе 2024 года. Фото: ЛУН

Самые дорогие однокомнатные квартиры сдаются в Печерском (33 800 грн), Шевченковском (25 000 грн) и Голосеевском (17 000 грн) районах. Менее дорогие однокомнатные квартиры можно арендовать в Днепровском (13 000 грн), Святошинском (12 000 грн) и Деснянском (8 500 грн) районах.

Наиболее дорогие двухкомнатные квартиры в столице можно найти в Печерском (41 900 грн), Шевченковском (32 500 грн) и Голосеевском (29 000 грн) районах. Менее дорогие "двушки" можно арендовать в Днепровском (17 800 грн), Святошинском (15 000 грн) и Деснянском (10 000 грн) районах.

Среди самых дорогих трехкомнатных квартир в лидерах все те же Печерский (67 000 грн), Шевченковский (52 300 грн) и Голосеевский (39 900 грн) районы. Менее дорогие трехкомнатные квартиры можно найти в Оболонском (27 200 грн), Днепровском (27 000 грн) и Дарницком районах (22 000 грн). А вот информация об аренде трехкомнатных квартир в Святошинском и Деснянском районах отсутствует из-за отсутствия актуальных данных.

Средняя стоимость аренды квартиры в Киеве по районам на август 2024 года. Фото: ЛУН

По статистике платформы объявлений по аренде и покупке жилья M2bomber, в августе 2024 года медианная арендная плата составляет 13 974 грн за однокомнатную квартиру, 19 638 грн за двухкомнатную и 26 613 грн за трехкомнатную квартиру.

На нижеприведенном графике видно, что в 2024 году цены на аренду квартир в столице постепенно увеличиваются. Особенно заметен рост стоимости аренды двух- и трехкомнатных квартир, которые в последнее время значительно подорожали.

Медианская арендная плата в Киеве в августе 2024 года. Фото: M2bomber

Квартиры, сдающиеся в аренду в Киеве, и цены на них

1-комнатная студия в Оболонском районе

Первая квартира из нашего списка сдается в жилом комплексе "Яскравый" по адресу улица Калнышевского, 6, Оболонский район. Это 1-комнатная студия площадью 25 кв.м, расположенная на 21 этаже.

Квартира оборудована необходимой техникой и мебелью: холодильник, плита, вытяжка, духовой шкаф, стиральная машина, бойлер, кондиционер, телевизор диагональю 32", двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, раскладной стол, шкаф, комод и прихожая. Установлены счетчики на воду. газ. Вблизи находятся супермаркеты, торговые центры, парк и озеро Министерское.

Стоимость аренды: 10 000 грн.

Объявления аренды 1-комнатной студии в Оболонском районе. Фото: OLX

1-комнатная квартира в ЖК "Метрополия"

Следующее жилье сдается в аренду в Дарницком районе Киева. Квартира расположена в жилом комплексе "Метрополия", недалеко от станции метро "Вирлица". Дом снабжен генератором, благодаря чему лифт и водоснабжение функционируют даже при отключении электроэнергии.

Квартира оборудована кондиционером, стиральной машиной, бойлером, холодильником, телевизором, микроволновкой, варочной поверхностью, вытяжкой, чайником и кроватью с матрасом. Автор объявления отмечает, что проживание с животными не допускается.

Стоимость аренды: 11 500 грн.

Объявления по аренде 1-комнатной квартиры в ЖК "Метрополия". Фото: OLX

1-комнатная квартира в центре Киева

Следующая квартира сдается в аренду в центре Киева по адресу улица Мечникова, 7. Дом расположен возле станции метро "Кловская". В квартире выполнен современный ремонт, установлена ​​новая техника и мебель, а также теплый пол.

Квартира-студия с зонированием, где спальное место отделено от гостевой зоны. Санузел совмещен, оборудован полноценной ванной и бойлером. В квартире также есть мощный кондиционер, смарт-телевизор, два шкафа-купе и застекленный балкон. Квартира с хорошей шумоизоляцией. В районе развита инфраструктура, рядом находятся несколько заведений питания и отдыха. Как отмечает автор объявления, электроэнергия в квартире редко отключается.

Стоимость аренды: 20 000 грн.

Объявления по аренде 1-комнатной квартиры в центре Киева. Фото: OLX

2-комнатная квартира в ЖК Manhattan City

Следующая квартира сдается в жилом комплексе Manhattan City, расположенном на улице Борщаговской.

Квартира имеет две комнаты и общую площадь 55 кв. Жилье полностью укомплектовано для комфортного проживания. В наличии бытовая техника: микроволновка, холодильник, духовой шкаф, варочная панель, посудомоечная и стиральная машина и телевизор.

Также квартира оснащена душевой кабиной, теплым полом и кондиционером. В доме предусмотрены лифт, консьерж, хозпомещение, пожарная сигнализация и охрана территории.

В радиусе 500 м от квартиры находятся остановка общественного транспорта, почтовое отделение, железнодорожная станция, рестораны, кафе, аптека, супермаркет и торгово-развлекательный центр.

Стоимость аренды: 25 000 грн.

Объявления по аренде 2-комнатной квартиры в ЖК Manhattan City. Фото: OLX

3-комнатная квартира с видом на лес

Последнее помещение в нашем списке. В ЖК "Брест-Литовский" сдается 3-комнатная студия площадью 96 кв.м. Она находится на 4 этаже 16-этажного нового монолитно-кирпичного дома. С квартиры открывается вид на лес и церковь.

В доме есть две спальни, большая кухня-гостиная и три застеклённых лоджии. Есть вся необходимая техника, включая холодильник, стиральную машину, микроволновку и бойлер.

В каждой спальне есть двуспальная кровать, шкаф-купе, комод для белья и выход на лоджию. В гостиной угловой диван размером, телевизор с диагональю и итальянский стеклянный обеденный стол. В прихожей установлен дополнительный шкаф-купе.

Жилой комплекс закрытого типа, с охраной и собственной котельной. На территории комплекса есть лесопарковая зона с оборудованными зонами для барбекю и спортивная площадка. Вблизи находится спорткомплекс. До станции метро "Житомирская" можно добраться через 10 минут общественным транспортом.

Стоимость аренды: 18 000 грн.

Объявления по аренде 3-комнатной квартиры с видом на лес. Фото: OLX

Напомним, мы решили посчитать, сколько обойдется неделя отдыха в Одессе для двоих. Август последний месяц лета – золотая пора для отдыха.

Также мы писали , как во Львове изменилась стоимость жилья в конце июля. Цены на аренду 1-комнатных квартир во Львовской области выросли на 2%, а 3-комнатных - на 4%.