Клиенты жалуются на комиссию за обслуживание зарплатных карт Ощадбанка

Отделение Ощадбанка. Фото: УНІАН

Клиент госфинучреждения Ощадбанк пожаловалась на сотрудницу отделения в Харьковской области, которая выдала банковскую карточку с комиссией. Женщина настаивает, что ее заверили, что обслуживание будет бесплатным.

Об этом говорится на портале Минфин, где можно оставлять отзывы о работе банка.

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Детали жалобы

Клиентка рассказала, что во время оформления банковской карты для получения заработной платы сотрудница отделения Ощадбанка в поселке Кегичевка заверила ее, что обслуживание карты будет бесплатным. Однако позже женщина поняла, что ей выдали карту с комиссией 300 грн в месяц.

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Что посоветовали клиентке

Ответа от работников Ощадбанка не последовало, однако другие пользователи прокомментировали этот случай. В частности, клиентке объяснили, что ей открыли карту Платинум с годовым обслуживанием в 3 600 грн. Ей посоветовали вернуться в отделение банка и заменить карту.

Также в комментариях рассказали, что зарплатные карты обычно выдаются без снятия каких-либо комиссий, но многие банки по погоне за прибылью устанавливают эти комиссии прикрываясь тарифной сеткой.

"Когда оформляете карточку, настаивайте на выдаче обычной ВИЗА, не Премиум и не Платинум. Но, к сожалению, обычно работники банка умалчивают, потому что нужно выполнять планы", — посоветовали в комментариях.

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Что еще нужно знать

Напомним, работники Ощадбанка открывают элитные зарплатные карты с заоблачными комиссиями по обслуживанию. Граждан об этом не предупреждают.

Мы также писали, что клиенты госфинучреждения Ощадбанк, защищающие страну на фронте, жалуются на надоедливые звонки работников банка. Так, причиной обращений к военнослужащему стала задолженность в 120 гривен.