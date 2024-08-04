Клієнти скаржаться на комісію за обслуговування зарплатих карток Ощадбанку

Ощадбанк видає зарплатні картки з комісією за обслуговування — досвід клієнтів
Клієнтка держфінустанови Ощадбанк поскаржилась на співробітницю відділення у Харківській області, яка видала банківську картку з комісією. Жінка наполягає, що її запевнили в тому, що обслуговування буде безкоштовним.
Про це йдеться на порталі Мінфін, де можна лишати відгуки про роботу банку.
Деталі скарги
Клієнтка розповіла, що під час оформлення банківської картки для отримання заробітної плати, співробітниця відділення Ощадбанку у селищі Кегичівка запевнила її, що обслуговування картки буде безкоштовним. Проте пізніше жінка зрозуміла, що їй видали картку з комісією 300 грн на місяць.
Що порадили клієнтці
Відповіді від працівників Ощадбанку не було, проте інші користувачі прокоментували цей випадок. Зокрема, клієнтці пояснили, що їй відкрили картку Платинум з річним обслуговуванням у 3 600 грн. Їй порадили повернутися у відділення банку та замінити картку.
Також у коментарях розповіли, що зарплатні картки зазвичай видаються без зняття будь-яких комісій, але багато банків за гонитвою за прибутком встановлюють ці комісії прикриваючись тарифною сіткою.
"Коли оформляєте картку, наполягайте на видачі звичайної ВІЗА, не Преміум і не Платинум. Але, на жаль, зазвичай працівники банку замовчують, тому що треба виконувати плани", — порадили у коментарях.
Що ще треба знати
Нагадаємо, працівники Ощадбанку відкривають елітні зарплатні картки з захмарними комісіями з обслуговування. Громадян про це не попереджають.
Ми також писали, що клієнти держфінустанови Ощадбанк, які захищають країну на фронті, скаржаться на надокучливі дзвінки працівників банку. Так, причиною звернень до військовослужбовця стала заборгованість у 120 гривень.
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