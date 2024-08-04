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Ощадбанк видає зарплатні картки з комісією за обслуговування — досвід клієнтів

4 серпня 2024 06:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Клієнти скаржаться на комісію за обслуговування зарплатих карток Ощадбанку
Відділення Ощадбанку. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Клієнтка держфінустанови Ощадбанк поскаржилась на співробітницю відділення у Харківській області, яка видала банківську картку з комісією. Жінка наполягає, що її запевнили в тому, що обслуговування буде безкоштовним.

Про це йдеться на порталі Мінфін, де можна лишати відгуки про роботу банку.

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Деталі скарги

Клієнтка розповіла, що під час оформлення банківської картки для отримання заробітної плати, співробітниця відділення Ощадбанку у селищі Кегичівка запевнила її, що обслуговування картки буде безкоштовним. Проте пізніше жінка зрозуміла, що їй видали картку з комісією 300 грн на місяць.

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Джерело: скриншот

Що порадили клієнтці

Відповіді від працівників Ощадбанку не було, проте інші користувачі прокоментували цей випадок. Зокрема, клієнтці пояснили, що їй відкрили картку Платинум з річним обслуговуванням у 3 600 грн. Їй порадили повернутися у відділення банку та замінити картку. 

Також у коментарях розповіли, що зарплатні картки зазвичай видаються без зняття будь-яких комісій, але багато банків за гонитвою за прибутком встановлюють ці комісії прикриваючись тарифною сіткою.

"Коли оформляєте картку, наполягайте на видачі звичайної ВІЗА, не Преміум і не Платинум. Але, на жаль, зазвичай працівники банку замовчують, тому що треба виконувати плани", — порадили у коментарях.

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Джерело: скриншот

Що ще треба знати

Нагадаємо, працівники Ощадбанку відкривають елітні зарплатні картки з захмарними комісіями з обслуговування. Громадян про це не попереджають.

Ми також писали, що клієнти держфінустанови Ощадбанк, які захищають країну на фронті, скаржаться на надокучливі дзвінки працівників банку. Так, причиною звернень до військовослужбовця стала заборгованість у 120 гривень.

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