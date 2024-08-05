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Ощадбанк безпідставно заарештував рахунки клієнта та оформив борг — що відомо

5 серпня 2024 06:01
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Ощадбанк заблокував рахунки клієнта та оформив борг — що відомо
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Клієнт держфінустанови Ощадбанк поскаржився, що його рахунки безпідставно заблокували та оформили борг. Йому не вдалося вирішити цю проблему у відділенні банку.

Про це йдеться на порталі Мінфін, де можна лишати відгуки про роботу банку.

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Арешт рахунків клієнта Ощадбанку

Чоловік розповів, що стабільно користувався банком для p2p переказів, оплат покупок та іншого. Він ніколи не був кредитним клієнтом.

За його словами, Ощадбанк може заблокувати карту за переказ на будь-яку суму на Monobank. Внаслідок цього доводиться писати заяву на розблокування. Клієнт також скаржиться на комісії за зняття та перекази.

Він зазначив, що його рахунки заблокували через переказ, а причиною назвали фінмоніторинг. Він підписав папери, щоб ліміти на місяць були до 500 тисяч гривень. Однак після обороту 150 тисяч гривень його знову заблокували.

"Новиною стало повідомлення, що накладено арешт на рахунки, 17 червня. Зайшов — дивлюся, дебетову гривневу картку загнали в мінус 12,5 тисяч гривень і доларову на 305 доларів у мінус. І написано щомісячний платіж 1800 гривень. Сумарно у мене на рахунках було гривень 100-150", — розповів чоловік.

Спочатку він хотів виплачувати, однак вирішив, що цього не потрібно робити. Через місяць йому прийшло повідомлення від банку, щоб він не звертав уваги на арешт, адже це нібито помилка. Йому пообіцяли, що зв'яжуться для розмови про "підозрілі операції по карті". 

"Мало того, що ніхто не зв'язувався, так дзвоню на гарячу — кажуть ідіть у відділення. Пішов у відділення — підписав заяву на розблокування особистого кабінету. Жінка каже: "А я дивлюся на ваш рахунок знову наклали арешт". Ну, я в шоці, як взагалі працює тоді СБ банку взагалі? То так, то ні, невизначеність. Кабінет через тиждень не розблокували", — скаржиться клієнт.

Після цього йому прийшло повідомлення, що потрібно погасити борг для розблокування рахунків. Він намагався зробити це за номером картки, однак переказ повертався. Чоловік зробив переказ за IBAN, але ніяких сповіщень немає. 

Клієнт зазначив, що не буде виплачувати так званий борг. 

"Якщо треба — з'явлюся у відділення, за яким і реєструвався, ще раз! Набридла ця метушня, зв'яжіться зі мною. Усі операції не з метою доходу і доходу в них побачити не можна. У мене скільки приходить, стільки і йде, я не маю нічого з p2p переказів. Якщо знову ж таки ви бачите тільки суми, що заходять, але не бачите суми, що йдуть — співчуваю. Дохід це інше", — наголосив він.

Чоловік пише, що виконавчих проваджень через більш ніж півтора місяця він ні в яких реєстрах не знайшов.

Представництво банку ще не прокоментувало скаргу клієнта.

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Скарга клієнта Ощадбанку. Фото: скриншот

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