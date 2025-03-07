Клиенты Ощадбанка жалуются на арест пенсий, несмотря на требования закона

Банковская карта и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент государственного "Ощадбанк" рассказал о том, что финучреждение не выполняет нормы постановления об определении текущего счета и снятии блокировки с пенсионных счетов. Также нормы Национального банка Украины (НБУ) не совпадают с правилами финучреждения.

Это следует из сообщения одного из клиентов на сайте "Минфин".

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Мужчина рассказал, что получил сообщение об аресте средств. Причиной стало наличие долгов за коммунальные услуги. При этом речь идет о блокировании всех счетов, в том числе тех, куда поступали социальные и пенсионные выплаты.

Он привел законодательную норму — ч. 4 ст. 59 закона "Об исполнительном производстве", которая предусматривает, что одним из оснований для снятия исполнителем ареста со всего имущества

(средств) должника или его части является подтверждение того, что счета должника используются для социальных и пенсионных поступлений и взыскание таких средств запрещено законом. Учитывая это, банк может открыть физлицу отдельный текущий счет для зачисления исключительно зарплаты, стипендии, пенсии, соцпомощи.

Однако столкнулся с правовой коллизией, ведь нет ни одного упоминания в банке о том, что есть такие счета как специальные, то есть защищенные от ареста средств на них. Так, все счета считаются обычными текущими. Банковское законодательство не содержит определения такого вида счетов как "зарплатный/пенсионный/социальный". Из-за такого пробела в определениях банк легко арестовывает социальные средства.

Также ч. 2 ст. 52 закона "Об исполнительном производстве" не допускается взыскание со счетов, куда поступают пенсии, соцпомощь, соцвыплаты. В соответствии с постановлением НБУ № 162 от 2019 года, банки обязаны определить соцсчета и не накладывать на них ограничения.

Снял ли банк частично арест со счетов

В итоге только через три месяца государственный исполнитель вынес постановление об определении текущего счета. Однако мужчина в дальнейшем не имеет доступа к средствам, поскольку ему разрешили снимать деньги, согласно банковскому обслуживанию внутреннего регламента, исключительно в отделении банка. Клиент сейчас находится за границей и физически не имеет возможности прийти в отделении банка.

Он снова привел норму закона, где указано, что банк обязан обеспечить возможность расходных операций, а не только снятие средств в отделении. Ограничения по использованию карты или дистанционного доступа не являются обязательными, согласно законодательству. Кроме того, не может зайти в приложение Ощад, пока на счетах есть арест.

"Я требую прекратить нарушать действующие законы, которые даже действуют и во время действия военного положения Украины! Если никаких действий не будет в отношении моей проблемы — буду вынужден писать жалобу в НБУ...", — добавил мужчина.

Скриншот. Источник: Минфин

Ранее мы писали, что Ощадбанк может взимать комиссии с заблокированных счетов, снимать плату за незакрытые карты умерших людей. В банке дали объяснения.

Также мы сообщали, что Ощадбанк блокировал счет бойцу, который защищает страну на фронте. Причиной назвали старое фото в паспорте военного.