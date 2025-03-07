Клієнти Ощадбанку скаржаться на арешт пенсій, попри вимоги закону

Банківська картка та гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт державного "Ощадбанку" розповів про те, що фінустанова не виконує норми постанови про визначення поточного рахунку та зняття блокування з пенсійних рахунків. Також норми Національного банку України (НБУ) не збігаються з правилами фінустанови.

Це випливає із повідомлення одного з клієнтів на сайті "Мінфін".

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Чоловік розповів, що отримав повідомлення про арешт коштів. Причиною стала наявність боргів за комунальні послуги. При цьому йдеться про блокування всіх рахунків, зокрема тих, куди надходили соціальні та пенсійні виплати.

Він навів законодавчу норму — ч. 4 ст. 59 закону "Про виконавче провадження", яка передбачає, що однією з підстав для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини є підтвердження того, що рахунки боржника використовуються для соціальних та пенсійних надходжень та звернення стягнення на такі кошти заборонено законом. З огляду на це, банк може відкрити фізособі окремий поточний рахунок для зарахування виключно зарплати, стипендії, пенсії, соцдопомоги.

Проте зіткнувся з правовою колізією, адже немає жодної згадки в банку про те, що є такі рахунки як спеціальні, тобто захищені від арешту коштів на них. Так, всі рахунки вважаються звичайними поточними. Банківське законодавство не містить визначення такого виду рахунків як "зарплатний/пенсійний/соціальний". Через таку прогалину у визначеннях банк легко арештовує соціальні кошти.

Також ч. 2 ст. 52 закону "Про виконавче провадження" не допускається стягнення з рахунків, куди надходять пенсії, соцдопомога, соцвиплати. Відповідно до постанови НБУ № 162 від 2019 року, банки зобов’язані визначити соцрахунки і не накладати на них обмеження.

Чи зняв банк частково арешт із рахунків

У підсумку лише через три місяці державний виконавець виніс постанову про визначення поточного рахунку. Проте чоловік надалі немає доступу до коштів, оскільки йому дозволили знімати гроші, відповідно до банківського обслуговування внутрішнього регламенту, виключно у відділенні банку. Клієнт нині перебуває за кордоном і фізично немає змоги це зробити.

Він знову навів норму закону, де вказано, що банк зобов’язаний забезпечити можливість видаткових операцій, а не лише зняття коштів у відділенні. Обмеження щодо використання картки чи дистанційного доступу не є обов’язковими, відповідно до законодавства. Окрім того, не може зайти в застосунок Ощад, доки на рахунках є арешт.

"Я вимагаю припинити порушувати чинні закони, які навіть діють і під час дії воєнного стану України! Якщо ніяких дій не буде стосовно моєї проблеми — буду вимушений писати скаргу в НБУ...", — додав чоловік.

Скриншот. Джерело: Мінфін

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