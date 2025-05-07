Срок действия карт Ощадбанка — кто из пенсионеров потеряет доступ к средствам

Женщина пенсионного возраста со смартфоном. Фото: Freepik

В государственном финучреждении "Ощадбанк" сделали предупреждение клиентам, которые получают пенсии на карты, о необходимости обращения в банковское отделение в связи с окончанием срока действия некоторых из них. Подлежит аннулированию определенная часть старых карт уже с 30 июня 2025 года.

Об этом сообщили представители банка на официальной странице в соцсети Facebook.

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Как отмечается в одном из обращений на странице банка, гражданин получил сообщение с предупреждением о прекращении обслуживания карты Ощадбанка с 1 июля текущего года.

Владелец карты выразил обеспокоенность, останется ли доступ к пенсионным средствам после этого срока, и как действовать в случае потери такой возможности.

"Здравствуйте, скажите, пожалуйста, пенсионер получил сообщение, что его карта не будет автоматически продлена с 01.07.2025 года, но действие карты закончилось 07 месяца 2022 года. Будет ли пенсионер получать пенсию после 01.2025 года на эту карту?", — говорится в сообщении.

Что делать владельцам старых карт

Представитель главного офиса Ощадбанка подтвердил, что банк действительно не продлит карты, срок действия которых истек до 2 февраля 2022 года. Кроме того, аннулируют:

карты, где нет ни одной копейки на счету;

карты, по которым не осуществлялись какие-либо финансовые операции за последние шесть месяцев;

карты, по которым в течение января — февраля 2025 года была осуществлена хотя бы одна операция в кассе банка, банкомате, терминале, торговой сети любого украинского банка.

"Возможно клиент получил смс по своей другой карте, и для проверки информации, рекомендуем клиенту позвонить с финансового номера телефона в контакт-центр", — пояснили в банке.

Граждане должны уточнить информацию по своим картам, обратившись в банк через такие каналы связи:

контакт-центр: 0-800-210-800;

веб-звонок на сайте банка;

звонок через вайбер.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в FB

Ранее мы рассказывали, что в Ощадбанке назвали правила идентификации и верификации граждан для осуществления операций в кассах. Там уточнили, кого ждет усиленная проверка.

Также мы писали, что Ощадбанк установил комиссию за сервис смс-информирования в 120 грн. Клиенты могут не платить лишнее и отказаться от такой услуги.