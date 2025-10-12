Ощадбанк рассказал о работе над совершенствованием цифровых сервисов — что стоит знать

Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В госфинучреждении "Ощадбанк" рассказали, что часть клиентов может оформлять квалифицированную электронную подпись (КЭП) — инструмент, который призван упростить жизнь и ведение бизнеса, позволяя оперативно работать с документами и услугами. Также в банке анонсировали дальнейшее совершенствование цифровых сервисов.

Об этом информирует пресс-служба банковского учреждения.

Что стоит знать об электронной подписи в Ощадбанке

Как отмечают в финучреждении, Ощадбанк считается квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг (КПЭДУ) и предоставляет клиентам услуги по использованию квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В банке доступен полный перечень доверительных услуг, среди которых:

Возможность формировать, проверять и подтверждать действие квалифицированного сертификата электронной подписи/печати. Создавать, проверять и подтверждать квалифицированные электронные подписи и печати. Другие услуги для работы с цифровыми документами.

Дальнейшее совершенствование цифровых сервисов в Ощаде

Сейчас, для того, чтобы клиентам стать пользователями электронных доверительных услуг, нужно пройти процедуру идентификации в специальном пункте регистрации квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг Ощадбанка.

Для этого необходимо:

подготовить пакет документов: паспорт и идентификационный код (оригиналы и копии), заявление на регистрацию на получение сертификата КЭП;

прибыть в пункт регистрации КПЭДУ Ощадбанка, узнав на сайте адреса;

сгенерировать ключи на защищенном носителе (токен или смарт-карта), гарантирующие высокий уровень безопасности;

получить сертификат КЭП, что позволит использовать е-подпись для подписания документов/подачи отчетности/участия в тендерах/других официальных онлайн-действий.

"Квалифицированная электронная подпись — современный инструмент, который упрощает жизнь и бизнес, позволяя работать с документами и сервисами быстро и безопасно...", — отметили в банке.

Также в финучреждении добавили, что Ощадбанк продолжает двигаться в направлении совершенствования сервисов электронных доверительных услуг. В частности, уже идет внедрение удаленной идентификации и аутентификации банковских клиентов. Это позволит гражданам в будущем получать КЭП более удобным способом.

