Ощадбанк анонсував нові цифрові можливості для клієнтів

Дата публікації: 12 жовтня 2025 06:01
Ощадбанк розповів про роботу над вдосконаленням цифрових сервісів — що варто знати
Банківське відділення у Києві. Фото: Новини.LIVE

У держфінустанові "Ощадбанк" розповіли, що частина клієнтів може оформлювати кваліфікований електронний підпис (КЕП) — інструмент, що покликаний спростити життя та ведення бізнесу, дозволяючи оперативно працювати з документами та послугами. Також у банку анонсували подальше вдосконалення цифрових сервісів.

Про це інформує пресслужба банківської установи.

Що варто знати про електронний підпис в Ощадбанку

Як зазначають у фінустанові, Ощадбанк вважається кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг (КНЕДП) та надає клієнтам послуги із використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

У банку доступний повний перелік довірчих послуг, серед яких:

  1. Можливість формувати, перевіряти та підтверджувати чинність кваліфікованого сертифіката е-підпису/печатки.
  2. Створювати, перевіряти та підтверджувати кваліфіковані електронні підписи і печатки.
  3. Інші послуги для роботи з цифровими документами.

Подальше вдосконалення цифрових сервісів в Ощаді 

Нині, для того, щоб клієнтам стати користувачами електронних довірчих послуг, потрібно пройти процедуру ідентифікації у спеціальному пункті реєстрації кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Ощадбанку.

Для цього необхідно:

  • підготувати пакет документів: паспорт та ідентифікаційний код (оригінали та копії), заява на реєстрацію на отримання сертифікату КЕП;
  • прибути у пункт реєстрації КНЕДП Ощадбанку, дізнавшись на сайті адреси;
  • згенерувати ключі на захищеному носії (токен або смарт-картка), що гарантують найвищий рівень безпеки;
  • отримати сертифікат КЕП, що дасть змогу використовувати е-підпис для підписання документів/подання звітності/участі в тендерах/інших офіційних онлайн-дій.

"Кваліфікований електронний підпис сучасний інструмент, який спрощує життя і бізнес, дозволяючи працювати з документами та сервісами швидко й безпечно...", — наголосили у банку.

Також у фінустанові додали, що Ощадбанк продовжує рухатися в напрямку удосконалення сервісів електронних довірчих послуг. Зокрема, вже триває запровадження віддаленої ідентифікації та автентифікації банківських клієнтів. Це дасть змогу громадянам у майбутньому отримувати КЕП у більш зручний спосіб.

Раніше ми писали про комісії за обробку авторизаційного запиту в Ощадбанку. Йдеться про стягнення за невдалі спроби оплати чи зняття недостатніх грошових сум.  

Також ми розповідали, що під час розрахунку на касі Ощадбанку діють посилені перевірки. Відомо, які суми фінансових операцій вимагають від клієнтів додаткової верифікації.   

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
