В Ощадбанке стала доступна программа СвітоДім — кто и как может получить до 300 тыс. грн

Отделение банка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "Ощадбанк" стала доступна возможность получить помощь на автономное электропитание многоэтажек в рамках программы "СвітоДім". Украинцам назвали доступные размеры помощи и алгоритм, как стать участником соответствующей программы.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте банка.

Условия программы "СвітлоДім" для клиентов Ощадбанка

Речь идет о реализации правительственной программы "СвітлоДім", предусматривающей оказание поддержки многоквартирным домам для оснащения автономным электропитанием на время длительных отключений света. Государственную помощь смогут получить:

Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД);

жилищные и обслуживающие кооперативы;

управляющие многоквартирных домов любой формы собственности.

Средства можно будет направить на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов, систем управления батареями, солнечных панелей и разнообразного энергооборудования.

Виды оборудования. Источник: Ощадбанк

Диапазон сумм помощи, который будет зависеть от этажности дома и количества подъездов: от 100 тыс. грн до 300 тыс. грн. А именно:

100 тыс. грн — для домов до шести этажей; 200 тыс. грн — для домов от семи до 16 этажей; 300 тыс. грн — для домов от 17 этажей, домов с котельными и домов от 4 до 16 этажей, у которых есть от трех подъездов.

"Ощадбанк стал официальным партнером государственной программы "СвітлоДім". Банк обеспечит механизм выплат государственной помощи для многоквартирных домов (ОСМД). Программа призвана помочь жителям обустроить автономную и бесперебойную работу многоквартирных домов во время длительных отключений электроэнергии. Речь идет о ключевых системах жизнеобеспечения — водоснабжение, связь, лифты, освещение и теплоснабжение", — говорится в сообщении.

Суммы помощи. Источник: Ощадбанк

Как стать участником госпрограммы

Обратиться за соответствующей помощью в Ощадбанк смогут ОСМД, жилищные и обслуживающие кооперативы и управляющие многоквартирных домов. Для этого будет необходимо:

открыть спецсчет в Ощадбанке;

подать заявку в дистанционном режиме через госпортал "Дія";

получить деньги — до 48 часов после принятия соответствующего решения комиссией.

После поступления средств их необходимо будет использовать в течение 45 календарных дней с даты поступления, не позднее 20 декабря текущего года, установить оборудование и подать отчет в "Дія" в течение 30 рабочих дней после установки.

В банке отметили, что во время первого этапа программа будет действовать в Киеве и области.

Все детали по правительственной программе "СвітлоДім" можно уточнить в отделениях Ощадбанка или по номеру телефона: 0 800 219 800.

