В Ощадбанке стала доступна программа СвітоДім — кто и как может получить до 300 тыс. грн

Ощад предоставит до 300 тыс. грн на энергооборудование — как получить
В государственном финучреждении "Ощадбанк" стала доступна возможность получить помощь на автономное электропитание многоэтажек в рамках программы "СвітоДім". Украинцам назвали доступные размеры помощи и алгоритм, как стать участником соответствующей программы.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте банка.
Условия программы "СвітлоДім" для клиентов Ощадбанка
Речь идет о реализации правительственной программы "СвітлоДім", предусматривающей оказание поддержки многоквартирным домам для оснащения автономным электропитанием на время длительных отключений света. Государственную помощь смогут получить:
- Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД);
- жилищные и обслуживающие кооперативы;
- управляющие многоквартирных домов любой формы собственности.
Средства можно будет направить на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов, систем управления батареями, солнечных панелей и разнообразного энергооборудования.
Диапазон сумм помощи, который будет зависеть от этажности дома и количества подъездов: от 100 тыс. грн до 300 тыс. грн. А именно:
- 100 тыс. грн — для домов до шести этажей;
- 200 тыс. грн — для домов от семи до 16 этажей;
- 300 тыс. грн — для домов от 17 этажей, домов с котельными и домов от 4 до 16 этажей, у которых есть от трех подъездов.
"Ощадбанк стал официальным партнером государственной программы "СвітлоДім". Банк обеспечит механизм выплат государственной помощи для многоквартирных домов (ОСМД). Программа призвана помочь жителям обустроить автономную и бесперебойную работу многоквартирных домов во время длительных отключений электроэнергии. Речь идет о ключевых системах жизнеобеспечения — водоснабжение, связь, лифты, освещение и теплоснабжение", — говорится в сообщении.
Как стать участником госпрограммы
Обратиться за соответствующей помощью в Ощадбанк смогут ОСМД, жилищные и обслуживающие кооперативы и управляющие многоквартирных домов. Для этого будет необходимо:
- открыть спецсчет в Ощадбанке;
- подать заявку в дистанционном режиме через госпортал "Дія";
- получить деньги — до 48 часов после принятия соответствующего решения комиссией.
После поступления средств их необходимо будет использовать в течение 45 календарных дней с даты поступления, не позднее 20 декабря текущего года, установить оборудование и подать отчет в "Дія" в течение 30 рабочих дней после установки.
В банке отметили, что во время первого этапа программа будет действовать в Киеве и области.
Все детали по правительственной программе "СвітлоДім" можно уточнить в отделениях Ощадбанка или по номеру телефона: 0 800 219 800.
