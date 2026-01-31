В Ощадбанку стала доступна програма СвітлоДім — хто і як може отримати до 300 тис. грн

Відділення банку в Києві. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "Ощадбанк" стала доступна можливість отримати допомогу на автономне електроживлення багатоповерхівок в рамках програми "СвітлоДІМ". Українцям назвали доступні розміри допомоги та алгоритм, як стати учасником відповідної програми.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті банку.

Реклама

Читайте також:

Умови програми "СвітлоДім" для клієнтів Ощадбанку

Йдеться про реалізацію урядової програми "СвітлоДім", що передбачає надання підтримки багатоквартирним будинкам для оснащення автономним електроживленням на час тривалих відключень світла. Державну допомогу зможуть отримати:

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОCББ);

житлові та обслуговуючі кооперативи;

управителі багатоквартирних будинків будь-якої форми власності.

Кошти можна буде спрямувати на генераторів, акумуляторів, інверторів, систем керування батареями, сонячних панелей та різноманітного енергообладнання.

Види обладнання. Джерело: Ощадбанк

Діапазон сум допомоги, що залежатиме від поверховості будинку та кількості під’їздів: від 100 тис. грн до 300 тис. грн. А саме:

100 тис. грн — для будинків до шести поверхів; 200 тис. грн — для будинків від семи до 16 поверхів; 300 тис. грн — для будинків від 17 поверхів, будинків із котельнями та будинків від 4 до 16 поверхів, в яких є від трьох під’їздів.

"Ощадбанк став офіційним партнером державної програми "СвітлоДІМ". Банк забезпечить механізм виплат державної допомоги для багатоквартирних будинків (ОСББ). Програма покликана допомогти мешканцям облаштувати автономну та безперебійну роботу багатоквартирних будинків під час тривалих відключень електроенергії. Йдеться про ключові системи життєзабезпечення — водопостачання, зв’язок, ліфти, освітлення та теплопостачання", — йдеться у повідомленні.

Суми допомоги. Джерело: Ощадбанк

Як стати учасником держпрограми

Звернутися за відповідною допомогою до Ощадбанку зможуть ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи та управителі багатоквартирних будинків. Для цього буде необхідно:

відкрити спецрахунок в Ощадбанку;

подати заявку у дистанційному режимі через держпортал "Дія";

отримати гроші — до 48 годин після ухвалення відповідного рішення комісією.

Після надходження коштів їх необхідно буде використати упродовж 45 календарних днів з дати надходження, не пізніше 20 грудня поточного року, встановити обладнання та подати звіт в "Дія" упродовж 30 робочих днів після встановлення.

У банку зауважили, що під час першого етапу програма діятиме в Києві та області.

Всі деталі щодо урядової програми "СвітлоДім" можна уточнити у відділеннях Ощадбанку або за номером телефону: 0 800 219 800.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку доступні кілька варіантів для придбання валюти. Клієнтам пояснили, які діють правила та ліміти цього року.

Ще ми розповідали, що в Ощадбанку діє спеціальна тарифікація на зміну PIN-коду. У разі першої такої потреби комісію не списують.