Цены на аренду квартир — где дешевле всего снять жилье в Украине

Люди на улице Киева. Фото: Новини.LIVE

Цены на аренду квартир в Украине существенно изменились за последний год. Во многих городах страны стоимость существенно выросла, однако в некоторых регионах цены на аренду квартир несколько снизились.

Об этом известно из данных аналитики платформы OLX.

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Согласно данным аналитиков OLX, больше всего за 2023 год выросли цены на аренду 1-комнатных квартир в Житомире — на 60%. По состоянию на декабрь 2023 снять "однушку" в месяц в этом городе стоит 8 000 грн. Самая дорогая аренда 1-комнатной квартиры зафиксирована во Львове — снять жилье там стоит более 15 000 грн.

Однако в некоторых регионах стоимость аренды несколько снизилась. В частности:

в Черновцах на 3,06%. По состоянию на декабрь 2023 цена аренды была 8 862 грн;

в Ужгороде на 0,83. По состоянию на декабрь 2023 цена аренды была 14 506 грн;

В Тернополе на 0,56%. По состоянию на декабрь 2023 цена аренды была 8 000 грн.

Самая дешевая аренда 1-комнатной квартиры зафиксирована в Сумах — снять жилье там стоит 3 650 грн.

Средняя стоимость аренды 1-х комнатной квартиры. Источник: OLX

Сколько стоит снять 2-комнатную квартиру в Украине.

По данным аналитиков, стоимость на аренду 2-комнатных квартир больше всего выросла в Чернигове — на 71.43%. Снять "двушку" там стоит 6 000 грн. Дороже всего снять 2-комнатную квартиру можно в Киеве — за 20 000 грн.

В некоторых городах Украины цены на аренду немного снизились. В Ужгороде на 11,80%, в Черновцах — на 7,22%, в Хмельницком — на 5,56%, а в Ивано-Франковске — на 0,44%. Самая дешевая аренда 2-комнатной квартиры зафиксирована в Сумах — снять "двушку" там можно всего за 6 000 грн.

Средняя стоимость аренды 2-х комнатной квартиры. Источник: OLX

Сколько стоит снять 3-комнатную квартиру в Украине.

Что касается 3-комнатных квартир, то больше всего подскочили цены в Сумах — на 64,71%. Однако цена за "трешку" в этом городе до сих пор одна из самых дешевых в Украине — 7 000 грн. Самая дорогая стоимость в Киеве — аренда 3-комнатной квартиры в столице обойдется в 37 619 грн.

Однако в некоторых регионах цены снизились. Больше всего в Черновцах и Ужгороде — стоимость там упала на 23,72% и 20,45% соответственно. Самая дешевая аренда 3-комнатной квартиры зафиксирована в Чернигове — снять жилье там стоит 6 000 грн.

Средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры. Источник: OLX

Напомним, что в Украине в 2024 году снимать жилье станет дороже. Особо следует ожидать повышения цен после завершения отопительного сезона и очередного возможного энергетического террора со стороны России.

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