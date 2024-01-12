Оренда нерухомості в Україні — експерти розповіли, як і коли зростуть ціни

Ключі від квартири. Фото: Unplush

В Україні у 2024 році винаймати житло стане дорожче. Особливо слід чекати підвищення цін після завершення опалювального сезону та чергового ймовірного енергетичного терору з боку Росії.

Такі прогнози озвучують експерти ринку нерухомості.

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Як можуть змінитися ціни на оренду

За словами оглядачки ринку нерухомості Вікторії Берещак, зараз спостерігається певне затишшя та сповільнення темпів з подорожчання оренди нерухомості. Однак така ситуація триватиме недовго, зміни на ринку оренди почнуться у період, коли посилиться активність серед орендарів. За прогнозом, ціни зростуть навесні цього року. Саме на період "високого сезону" фіксують підвищення середньої орендної вартості.

"Цілком імовірно, що в 2024 році за умови, що ситуація не погіршиться, зберігатиметься тенденція до відновлення високого сезону, тож у серпні — вересні й частково в жовтні буде зростати вартість оренди в містах-мільйонниках через початок бізнес-сезону і навчального процесу", — наголосила вона.

У середньому зростання вартості оренди в Києві, а також у містах-хабах може становити 10-15%. Як правило, ціна залежатиме:

від рівня попиту на оренду нерухомості;

від рівня реальної інфляції в країні.

Очікується, що клієнти надалі обиратимуть переважно квартири з другого по сьомий поверх, подалі від енергетичних, критичних та військових об’єктів. Також поточного року розраховують на активніше орендування двокімнатних та трикімнатних квартир.

Де в Україні оренда подорожчає найбільше

За прогнозом ще одного експерта, ексочільника асоціації фахівців з нерухомості Юрія Піти, найбільш помітно зросте оренда навесні у двох містах:

у Києві;

у Львові.

Пов’язано це з тим, що в столицю на тлі війни активно переїжджають жителі інших регіонів. Також серед причин подорожчання — збільшення ділової активності та зростання доходів громадян.

"Ринок оренди буде стабільним, у більшості міст України без особливих змін. Винятками стануть Київ та Львів, бо весною в цих містах може бути збільшення вартості оренди в межах 10%", — резюмував експерт.

Статистика зміни цін. Джерело: dom.ria.com

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів пояснили, що таке податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Також розповіли, хто і скільки повинен його платити у 2024 році.

Також ми писали, що у 2024 році ринок нерухомості в Україні очікують певні зміни. Зокрема, у Києві ціни на нерухомість можуть зрости на 15% у гривні. Підвищення вартості на житло виникає, зокрема, як наслідок повернення українців з-за кордону.