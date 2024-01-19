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Оренда житла в Україні — у яких містах дешевше винаймати квартиру

19 січня 2024 14:54
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ціни на оренду квартир — де найдешевше зняти житло в Україні
Люди на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на оренду квартир в Україні значно змінилися за останній рік. У багатьох містах країни вартість суттєво зросла, проте у деяких регіонах ціни на оренду квартир дещо зменшилися.

Про це відомо з даних аналітики платформи OLX.

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Скільки коштує винаймати 1-кімнатну квартиру в Україні

Згідно з даними аналітиків OLX, найбільше за 2023 рік зросли ціни на оренду 1-кімнатних  квартир у Житомирі — на 60%. Станом на грудень 2023 року винаймати "однушку" на місяць у цьому місті коштує 8 000 грн. Найдорожча оренда 1-кімнатної квартири зафіксована у Львові — орендувати житло там коштує понад 15 000 грн. 

Проте у деяких регіонах вартість оренди дещо знизилася. Зокрема:

  • У Чернівцях на 3,06%. Станом на грудень 2023 року ціна оренди була 8 862 грн;
  • В Ужгороді на 0,83. Станом на грудень 2023 року ціна оренди була 14 506 грн;
  • У Тернополі на 0,56%. Станом на грудень 2023 року ціна оренди була 8 000 грн.

Найдешевша оренда 1-кімнатної квартири зафіксована у Сумах — винаймати житло там коштує 3 650 грн.

Оренда 1 квартири
Середня вартість оренди 1-кімнатної квартири. Джерело: OLX

Скільки коштує винаймати 2-кімнатну квартиру в Україні

За даними аналітиків, вартість оренди 2-кімнатних квартир найбільше  зросла у Чернігові — аж на 71,43%. Винаймати "двушку" там коштує 6 000 грн. Найдорожче орендувати 2-кімнатну квартиру можна у Києві — за 20 000 грн. 

У деяких містах України ціни на оренду трохи знизилися. В Ужгороді — на 11,80%, у Чернівцях — на 7,22%, у Хмельницькму — на 5,56%, а у Івано-Франківську — на 0,44%. Найдешевша оренда 2-кімнатної квартири зафіксована у Сумах — орендувати "двушку там можна лише за 6 000 грн.

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Середня вартість оренди 2-кімнатної квартири. Джерело: OLX

Скільки коштує винаймати 3-кімнатну квартиру в Україні

Що стосується 3-кімнатних квартир, то найбільше підскочили ціни у Сумах — на 64,71%. Проте ціна за "трьошку" у цьому місті досі одна з найдешевших в Україні — 7 000 грн. Найдорожча вартість у Києві — оренда 3-кімнатної квартири у столиці коштуватиме 37 619 грн.

Проте у деяких регіонах ціни знизилися. Найбільше у Чернівцях та в Ужгороді — вартість там впала на 23,72% та 20,45% відповідно. Найдешевша оренда 3-кімнатної квартири зафіксована у Чернігові — винаймати житло там коштує 6 000 грн.

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Середня вартість оренди 3-кімнатної квартири. Джерело: OLX

Нагадаємо, що в Україні у 2024 році винаймати житло стане дорожче. Особливо слід чекати підвищення цін після завершення опалювального сезону та чергового ймовірного енергетичного терору з боку Росії.

Ми також писали про те, як змінилися ціни у Буковелі в 2024 році, скільки коштує номер у готелях курорту та які ціни на ski-паси. Відпочинок у Буковелі завжди був дорогим у порівнянні з іншими гірськолижними  курортами. 

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OLX
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