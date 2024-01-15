Ціни на оренду у Києві у січні 2024 року. Скільки коштує зняти квартиру в Києві

Сучасный ЖК біля станції метро "Лівобережна" в Києві. Фото: dom.ria.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Оренда житла для багатьох українців є досить болючим питанням. Ціни на оренду квартир в Києві, які з початком війни сильно впали, вже давно повернулися до довоєнного рівня, а з початком 2024 року знову пішли вгору. Втім привабливі варіанти охайних, комфортних та недорогих квартир все ще можна зустріти на ринку.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на оренду у Києві в 2024 році, скільки коштує зняти житло в столиці, та в яких районах здають найдешевші квартири.

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Як змінились ціни на оренду в Києві за 2023 рік

Согласно отчету аналитического центра DIM.RIA, в течение 2023 года заметно увеличилась стоимость аренды в Киеве, поднявшись на 48%. На конец декабря 2023 года средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в столице составила 16 425 грн, а в области — 9 293 грн. Следовательно, по сравнению с январем 2023 года, стоимость жилья в Киеве выросла практически на половину.

Середня вартість оренди квартири у Києві станом на грудень 2023 року. Фото: DIM.RIA

При чьому у грудні 2023 року відбулося помітне зниження вартості оренди житла у Києві. Згідно з даними платформи оголошень M2bomber, у листопаді 2023 року середня орендна плата становила 17 076 гривень. Тоді як в останній місяц року середня вартість оренди в столиці впала приблизно до 16 тисяч гривень.

У грудні Голосіївський район виявився лідером з найдорожчої оренди із середньою ціною 33 500 гривень. Шевченківський район був наступним у списку. Там вартість оренди в середньому сягала 28 900 гривень. На третьому місці розташувався Солом'янський район, де оренда коштувала 18 950 гривень.

Три райони із найменшою вартістю оренди у грудні 2023:

Деснянський — 11 500 гривень; Дніпровський — 13 250 гривень; Святошинський — 14 590 гривень.

Які ціни на оренду в Києві в 2024 році

Згідно з даними платформи оголошень M2bomber, у січні 2024 року медіанна орендна плата в Києві становить 13 651 грн за 1-кімнатну квартиру, 16 369 грн — за 2-мімнатну та 22 479 грн — за 3-кімнатну квартиру у столиці. При цьому, як можна побачити на графіку нижче, після новорічних свят вартість оренди квартир у Києві почала поступово зростати.

Динаміка зміни цін на оренду квартир у Києві. Фото: M2bomber

При цьому більшість (7,9%) однокімнатних квартир у Києві здається в середньому за 11 200 грн, двокімнатних (10,5%) — за 15 200 грн, а трикімнатних (10%) — за 25 200 грн.

У січні 2024 найвища орендна ставка виявилася у Печерському районі. Схоже, що тимчасово відсутній доступ до метро значною мірою знизив ціни на житло у Голосіївському районі.

Так, у Печерському районі оренда квартири оцінюється у 30 726 грн. На другому місці розташувався Шевченківський район, де середня вартість оренди становить 22 100 грн.

У Оболоньскому, Дніпровському та Подільському районах вартість оренди коливається від 17 тис. до 15 тис. грн. Найнижчі ціни за оренду квартир зареєстровані у Деснянському, Дарницькому та Святошинському районах. Саме:

Деснянський район — 11 500 грн; Святошинський — 13 000 грн. Дарницький — 13 500 грн;

Квартири, що здаються в оренду у Києві та ціни на них

1-кімнатна квартира у Печерському районі

У будинку за адресою вул. М. Бойчука, 18А вперше здається однокімнатна квартира з покращеним плануванням. Її загальна площа становить 30 кв. У квартирі є всі зручності для комфортного проживання: авторський ремонт, сучасна техніка, та встановлена тепла підлога. Крім того у помешкані є електрочайник, кавомашина, фен, плита, варильна панель, духова шафа, мікрохвильова піч, мультиварка, холодильник, пральна машина, праска та пилосос.

Вартість оренди: 20 000 грн.

Оголошення про оренду 1-кімнатної квартири у Печерському районі. Фото: OLX

1-кімнатна квартира в ЖК "Васильківський"

У Голосіївському районі здається затишна квартира. Житло повністю мебльоване та обладнане всією необхідною побутовою технікою, включаючи холодильник, варильну панель, духову шафу, пральну машину, електрочайник та кондиціонер. Також у квартирі проведений сучасний ремонт, становлено бойлер, є гардероб, панорамні вікна та сигналізація.

У спальні є двоспальне ліжко, комод та робоче місце. Простора кухня обладнана кухонними меблями та побутовою технікою, включаючи холодильник, духову шафу, варильну панель та витяжку.

Вартість оренди: 12 000 грн.

Оголошення про оренду 1-кімнатної квартири у Голосіївському районі. Фото: OLX

1-кімнатна квартира на Осокорках

В Дарницькому районі столиці пропонують в довгострокову аренду стильну однокімнатна квартиру-студію в сучасному клубному будинку. Квартира повністю обладнана всім необхідним та розташована на мансардному поверсі 4-х поверхового будинку у приватному секторі.

Зручне розташування — всього 5-6 хвилин пішки до станції метро Осокорки. У будинку власна котельня, що забезпечує надійне опалення та постійне гаряче водопостачання. Автор оголошення зазначає, що у квартирі все обладнання нове та у справному стані. Територія будинку доглянута, з відеоспостереженням, альтанкою та закритим доступом.

Вартість оренди: 11 000 грн.

Оголошення про оренду 1-кімнатної квартири у Дарницькому районі. Фото: OLX

1-кімнатна квартира у Дніпровському районі

У Дніпровському районі пропонується до оренди затишна однокімнатну квартиру загальною площею 30 квадратних метрів з кухнею та санвузлом із ванною. Квартира повністю укомплектована всіма необхідними меблями та побутовою технікою, включаючи плазмовий телевізор, пральну машину, мікрохвильову піч, варильну поверхню, холодильник, бойлер і кондиціонер.

Місце розташування квартири: 15 хвилин пішки до станції метро "Лісова", а також до торгового центру та супермаркету. Також є місце для паркування.

Додаткові переваги включають облаштовану територію з цілодобовою охороною та відеоспостереженням. Також передбачено бомбосховище. Поблизу знаходяться продуктовий магазин і кафе, призначене для мешканців ЖК, облаштовано місце для грилю.

Вартість оренди: 7 800 грн.

Оголошення про оренду 1-кімнатної квартири у Дніпровському районі. Фото: OLX

2-кімнатна квартира у Святошинському районі

В новому будинку в Святошинському районі здається двокімнатна квартира. Вона розташована в 15 хвилинах транспортом від станції метро "Житомирська".

Загальна площа — 46 кв. м. Планування включає окрему спальню, кухню-вітальню, суміщений санвузол та відкритий балкон. Квартира знаходиться на 5-му поверсі 9-поверхового цегляного будинку, збудованого у 2017 році.

У квартирі є все необхідне для комфортного проживання, включаючи меблі та побутову техніку. Є індивідуальне газове опалення, новий ремонт, газова варильна поверхня, духова шафа, витяжка, холодильник, мікрохвильова піч, кондиціонер, бойлер, двоспальне ліжко з ортопедичним матрацом та розкладний диван.

Будинок розташований біля автобусної зупинки, забезпечується цілодобовою охороною із входом на територію за перепустками. Поблизу знаходяться продуктові магазини, кафе, аптека, спортивний майданчик, алеї з магноліями. Вода надходить із артезіанської свердловини. На території будинку є спортзали, приватна поліклініка, дитячі садки та школа.

Вартість оренди: 13 000 грн.

Оголошення про оренду 2-кімнатної квартири у Святошинскому районі. Фото: OLX

Нагадаємо, ми писали, що в Україні виросли ціни на ринку вторинного житла за 2023 рік. На етапі другого року повномасштабної війни в Україні відбулися помітні зміни у цінах та кількості пропозицій на вторинному ринку житла. Пропозиція продажу у грудні 2023 року суттєво збільшилася порівняно із кількістю оголошень у грудні 2022. А кількість оголошень оренди навпаки зменшилася майже у всіх областях.

Також ми писали про те, що цінова динаміка на ринку нерухомості продовжує еволюціонувати під впливом різноманітних факторів. За прогнозами експертів, у 2024 році вартість за квадратний метр в деяких регіонах значно підвищиться, порівняно з минулорічними показниками.