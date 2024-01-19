Ціни у Буковелі у січні 2024 року. Скільки коштують кімнати в готелях Буковелю

Їхати чи ні. Як змінились ціни у Буковелі після новорічних свят
Буковель — це найпопулярніший всесезонний курорт в Україні, що розташований у самому серці Карпат. Крім того, Буковель є одним із найбільших гірськолижних курортів східної Європи, а зимовий сезон тут може тривати з грудня до квітня. Тому не дивно що багато українців обирають зустрічати новорічні свята саме у Буковелі. Щоправда вартість новорічного відпочинку тут досить висока і не всім по кишені. Втім, завітати сюди можна і після Нового року, коли цінники стануть трохи меншими.
Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни у Буковелі в 2024 році, скільки коштує номер у готелях курорту, та які ціни на ski-паси.
Трохи про Буковель
Буковель — це досить молодий українскький курорт. Його історія починається в 00-х роках, коли було укладено угоду про створення у серці Карпат туристично-рекреаційного комплексу цілорічного функціонування — курорт, фактично будували з "нуля". Буковель розташований неподалік від села Поляниця, біля підніжжя гори Буковець на висоті 920 метрів над рівнем моря.
Зараз Буковель виглядає як швейцарське або австрійське містечко в Альпах. До речі свою назву курорт отримав шляхом поєднання назви гори Буковець, у підніжжі якої його було зведено та назви популярного лижного курорту Куршевель, що знаходиться у Франції.
Незважаючи на те, що відпочинок у Буковелі завжди вважався більш затратним порівняно з іншими гірськолижними курортами України, тут все одно насолоджуються відпусткою як звичайні громадяни, так і політикі та зірки шоу-бізнесу, а також проводять тут новорічні свята і корпоративи. З останніх зіркових гостей курорту можна відмітити Тіну Кароль, яка нещодавно поділилась нарізкою моментів свого зимового відпочинку
Ціни на ski-паси
Наразі у Буковелі високий сезон, а отже ціни на ski-паси трохи вище звичайних, але все ж не такі високі як на новорічні свята.
|Кількість днів
|Новорічний сезон
|Високий сезон
|Різниця цін
|2 дні
|3 850
|2 960
|-23,1%
|3 дні
|5 490
|4 220
|-23,1%
|4 дні
|7 140
|5 490
|-23,1%
|5 днів
|8 560
|6 650
|-22,3%
|Кількість днів
|Новорічний сезон
|Високий сезон
|Різниця цін
|2 дні
|7 700
|5 920
|-23,1%
|3 дні
|10 980
|8 440
|-23,1%
|4 дні
|14 280
|10 980
|-23,1%
|5 днів
|17 300
|13 300
|-23,1%
Як бачимо, всі ціни на ski-паси у Буковелі після новорічних свят впали більш ніж на 20%. Це стосується як звичайних, так і VIP ski-пасів.
Ціни у готелях Буковелю
Ціни на готелі ми брали на сайті інтернет-бронювання готелів Booking.com та порівнювали їх з цінами нашого нашого попереднього матеріалу, який стосувався відпочинку у Буковелі саме на Новий рік. Ціни ми брали за три ночі проживання у номері двох дорослих людей у кінці робочого тижня та на вихідні.
|Назва готелю та номер
|Ціни на новорічні свята
|Ціни у середині січня
|Різниця цін
|Mirage (Сімейний номер з балконом)
|24 360
|12 096
|-50,3%
|Hotel Monysto (Дворівневі апартаменти)
|22 860
|14 340
|-37,2%
|Mountain Residence Apartments & Chalet (Апартаменти з 1 спальнею)
|79 309
|28 461
|-64,1%
|Вілла Лоїза (Двомісний номер з видом на гори)
|8 100
|4 050
|-50%
|Guest House Sofia (Напівлюкс)
|9 000
|6 000
|-33,3%
Як бачимо ціни на проживання у готелях Буковелю у середині січня суттєво знизались порівняно з новорічним періодом. Різниця у цінах варіюється від -33,3% до -64,1%. При цьому найбільше здешевшав саме сегмент найдорожчих готелів. Наприклад, вартість проживання в апартаментах з 1 спальнею в Mountain Residence Apartments & Chalet подешевшала майже на 65%.
Нагадаємо, раніше ми писали у скільки обійдеться найдорожчий і найдешевший номер на новорічний вікенд у Буковелі. Відпочинок у Буковелі завжди був дорогим у порівнянні з іншими гірськолижними курортами.
Також ми писали, що Тіна Кароль заколядувала у Карпатах і привітала з Водохрещем. Зірка поділилась нарізкою моментів свого відпочинку в Буковелі.
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