Ціни у Буковелі у січні 2024 року. Скільки коштують кімнати в готелях Буковелю

Відпочинок у Буковелі. Фото: karpatium.com.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Буковель — це найпопулярніший всесезонний курорт в Україні, що розташований у самому серці Карпат. Крім того, Буковель є одним із найбільших гірськолижних курортів східної Європи, а зимовий сезон тут може тривати з грудня до квітня. Тому не дивно що багато українців обирають зустрічати новорічні свята саме у Буковелі. Щоправда вартість новорічного відпочинку тут досить висока і не всім по кишені. Втім, завітати сюди можна і після Нового року, коли цінники стануть трохи меншими.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни у Буковелі в 2024 році, скільки коштує номер у готелях курорту, та які ціни на ski-паси.

Читайте також:

Трохи про Буковель

Буковель — це досить молодий українскький курорт. Його історія починається в 00-х роках, коли було укладено угоду про створення у серці Карпат туристично-рекреаційного комплексу цілорічного функціонування — курорт, фактично будували з "нуля". Буковель розташований неподалік від села Поляниця, біля підніжжя гори Буковець на висоті 920 метрів над рівнем моря.

Зараз Буковель виглядає як швейцарське або австрійське містечко в Альпах. До речі свою назву курорт отримав шляхом поєднання назви гори Буковець, у підніжжі якої його було зведено та назви популярного лижного курорту Куршевель, що знаходиться у Франції.

Незважаючи на те, що відпочинок у Буковелі завжди вважався більш затратним порівняно з іншими гірськолижними курортами України, тут все одно насолоджуються відпусткою як звичайні громадяни, так і політикі та зірки шоу-бізнесу, а також проводять тут новорічні свята і корпоративи. З останніх зіркових гостей курорту можна відмітити Тіну Кароль, яка нещодавно поділилась нарізкою моментів свого зимового відпочинку

Ціни на ski-паси

Наразі у Буковелі високий сезон, а отже ціни на ski-паси трохи вище звичайних, але все ж не такі високі як на новорічні свята.

Порівняння цін на звичайні ski-паси у Буковелі на новорічний та високий сезон Кількість днів Новорічний сезон Високий сезон Різниця цін 2 дні 3 850 2 960 -23,1% 3 дні 5 490 4 220 -23,1% 4 дні 7 140 5 490 -23,1% 5 днів 8 560 6 650 -22,3%

Порівняння цін на VIP ski-паси у Буковелі на новорічний та високий сезон Кількість днів Новорічний сезон Високий сезон Різниця цін 2 дні 7 700 5 920 -23,1% 3 дні 10 980 8 440 -23,1% 4 дні 14 280 10 980 -23,1% 5 днів 17 300 13 300 -23,1%

Як бачимо, всі ціни на ski-паси у Буковелі після новорічних свят впали більш ніж на 20%. Це стосується як звичайних, так і VIP ski-пасів.

Ціни у готелях Буковелю

Ціни на готелі ми брали на сайті інтернет-бронювання готелів Booking.com та порівнювали їх з цінами нашого нашого попереднього матеріалу, який стосувався відпочинку у Буковелі саме на Новий рік. Ціни ми брали за три ночі проживання у номері двох дорослих людей у кінці робочого тижня та на вихідні.

Порівняння цін на готелі у Буковелі на новорічні свята та після них Назва готелю та номер Ціни на новорічні свята Ціни у середині січня Різниця цін Mirage (Сімейний номер з балконом) 24 360 12 096 -50,3% Hotel Monysto (Дворівневі апартаменти) 22 860 14 340 -37,2% Mountain Residence Apartments & Chalet (Апартаменти з 1 спальнею) 79 309 28 461 -64,1% Вілла Лоїза (Двомісний номер з видом на гори) 8 100 4 050 -50% Guest House Sofia (Напівлюкс) 9 000 6 000 -33,3%

Як бачимо ціни на проживання у готелях Буковелю у середині січня суттєво знизались порівняно з новорічним періодом. Різниця у цінах варіюється від -33,3% до -64,1%. При цьому найбільше здешевшав саме сегмент найдорожчих готелів. Наприклад, вартість проживання в апартаментах з 1 спальнею в Mountain Residence Apartments & Chalet подешевшала майже на 65%.

Порівняння цін на ski-паси та готелі у Буковелі в 2024 році. Інфографіка

Нагадаємо, раніше ми писали у скільки обійдеться найдорожчий і найдешевший номер на новорічний вікенд у Буковелі. Відпочинок у Буковелі завжди був дорогим у порівнянні з іншими гірськолижними курортами.

Також ми писали, що Тіна Кароль заколядувала у Карпатах і привітала з Водохрещем. Зірка поділилась нарізкою моментів свого відпочинку в Буковелі.