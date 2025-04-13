Договор об аренде жилья для ВПЛ — обязательно ли подписывать документ

Люди подписывают документы. Фото: Unsplash

В начале 2025 года правительство, чтобы поддержать внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), ввело для них новую социальную услугу, начав предоставлять субсидию на аренду жилья. Однако многих людей отпугивает сформированное предыдущим опытом бюрократических процедур представление, что оформить и подписать договор на аренду — это сложно.

В Министерстве социальной политики объяснили, что должны знать украинцы.

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Типовой договор найма установленной формы можно просто скачать, он доступен по ссылке. Также документ можно найти на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или в отделениях госструктуры, заполнив в нем свои данные.

"Арендодателю договор дает больше уверенности, что арендатор будет платить за жилье вовремя. Поэтому субсидия на аренду и предоставляется при условии наличия договора", — рассказали в ведомстве.

О чем еще стоит знать

11 апреля 2025 года украинское правительство согласовало постановление, благодаря которому субсидия на аренду жилья станет доступной для ВПЛ. Так, Кабмин разрешил:

арендовать части помещения, например, комнаты в квартире или доме;

использовать собственный договор найма ВПЛ и владельцам жилья.

Ранее мы рассказывали, что некоторым украинцам будут платить до 10 тыс. грн в 2025 году. Выплату будут начислять старейшим жителям Мукачево.

Также напомним, что некоторым из граждан выплатят до 100 тыс. грн весной текущего года. Эту сумму дадут тем, кто хочет начать или расширить собственное дело.