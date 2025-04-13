Договір про оренду житла для ВПО — чи обов'язково підписувати документ

Люди підписують документи. Фото: Unsplash

На початку 2025 року уряд, аби підтримати внутрішньо переміщених осіб (ВПО), запровадив для них нову соціальну послугу, почавши надавати субсидію на оренду житла. Однак багатьох людей відлякує сформоване попереднім досвідом бюрократичних процедур уявлення, що оформити та підписати договір на оренду — це складно.

У Міністерстві соціальної політики пояснили, що мають знати українці.

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Субсидія на оренду житла для ВПО — чому важливо укласти договір

Типовий договір найму встановленої форми можна просто скачати, він доступний за посиланням. Також документ можна знайти на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України або ж у відділеннях держструктури, заповнивши у ньому свої дані.

"Орендодавцю договір дає більше впевненості, що орендар платитиме за житло вчасно. Тому субсидія на оренду і надається за умови наявного договору", — розповіли у відомстві.

Про що ще варто знати

11 квітня 2025 року український уряд погодив постанову, завдяки якій субсидія на оренду житла стане доступнішою на ВПО. Так, Кабмін дозволив:

орендувати частини приміщення, наприклад, кімнати в квартирі чи будинку;

використовувати власний договір найму ВПО та власникам житла.

Раніше ми розповідали, що деяким українцям платитимуть до 10 тис. грн у 2025 році. Виплату нараховуватимуть найстаршим мешканцям Мукачева.

Також нагадаємо, що декому з громадян виплатять до 100 тис. грн навесні поточного року. Цю суму дадуть тим, хто хоче розпочати або розширити власну справу.