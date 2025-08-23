Розрахунок золотими балами — Ощадбанк розширив можливості для оплати

Оплата золотими балами Ощадбанку — де доступний розрахунок
У державному "Ощадбанку" оголосили акцію, в рамках якої клієнти зможуть розраховуватися за певні послуги золотими балами, накопиченими в програмі "Mastercard Більше". Така можливість дозволить заощадити на заправці чи каві в дорозі в одній із мереж автозаправних комплексів.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Детальніше про розрахунок золотими балами Ощадбанку
Як зазначають у фінустанові, запрацювала спільна акція Ощадбанку та мережі АЗК ОККО. Згідно з нею, клієнти зможуть розраховуватися золотими балами, накопиченими в програмі "Mastercard Більше", під час оплати за пальне чи за інші продукти.
"Ще більше можливостей від мого Ощаду й Mastercard. Тепер при оплаті за пальне, улюблену каву чи бургер у мережі АЗК OKKO можна списувати золоті бали, накопичені в програмі "Mastercard Більше", — йдеться у повідомленні.
Для того, щоб накопичити золоті бали, необхідно розраховуватись карткою Mastercard від Ощадбанку.
Як долучитися до акції Ощадбанку
Клієнти, які забажають розраховуватися золотими балами, накопиченими в програмі "Mastercard Більше", у мережі АЗК ОККО повинні дотриматися кількох правил:
- Здійснювати розрахунок картою Mastercard від Ощадбанку для накопичення золотих балів;
- Встановити застосунок "Fishka", зареєструвавшись за номером телефону, який було вказано під час реєстрації в програмі "Mastercard Більше" (йдеться про програму лояльності, розроблену для власників карт Mastercard, що дає змогу користувачам накопичувати бали за покупки та обмінювати на різні винагороди, пропозиції та знижки).
- На касі ОККО відсканувати карту "Fishka", перед оплатою попередивши касира про бажання списати золоті бали частково або повністю.
"Приємно, коли можна заощадити на заправці чи каві в дорозі. Мій Ощад. Мої вигідні поїздки", — додали у банку.
Нагадаємо, Ощадбанк запустив акцію з надання знижок під час купівлі товарів на суму у 300 грн в одній з торгових мереж. Завдяки цьому клієнти зможуть дещо заощадити на покупках.
Також ми розповідали про те, які Ощадбанк приймає купюри іноземної валюти для внесення на особисті рахунки. У фінустанові нагадали правила щодо операцій зі старими доларами.
Читайте Новини.LIVE!