Розрахунок золотими балами — Ощадбанк розширив можливості для оплати

У державному "Ощадбанку" оголосили акцію, в рамках якої клієнти зможуть розраховуватися за певні послуги золотими балами, накопиченими в програмі "Mastercard Більше". Така можливість дозволить заощадити на заправці чи каві в дорозі в одній із мереж автозаправних комплексів.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Детальніше про розрахунок золотими балами Ощадбанку

Як зазначають у фінустанові, запрацювала спільна акція Ощадбанку та мережі АЗК ОККО. Згідно з нею, клієнти зможуть розраховуватися золотими балами, накопиченими в програмі "Mastercard Більше", під час оплати за пальне чи за інші продукти.

"Ще більше можливостей від мого Ощаду й Mastercard. Тепер при оплаті за пальне, улюблену каву чи бургер у мережі АЗК OKKO можна списувати золоті бали, накопичені в програмі "Mastercard Більше", — йдеться у повідомленні.

Для того, щоб накопичити золоті бали, необхідно розраховуватись карткою Mastercard від Ощадбанку.

Як долучитися до акції Ощадбанку

Клієнти, які забажають розраховуватися золотими балами, накопиченими в програмі "Mastercard Більше", у мережі АЗК ОККО повинні дотриматися кількох правил:

Здійснювати розрахунок картою Mastercard від Ощадбанку для накопичення золотих балів; Встановити застосунок "Fishka", зареєструвавшись за номером телефону, який було вказано під час реєстрації в програмі "Mastercard Більше" (йдеться про програму лояльності, розроблену для власників карт Mastercard, що дає змогу користувачам накопичувати бали за покупки та обмінювати на різні винагороди, пропозиції та знижки). На касі ОККО відсканувати карту "Fishka", перед оплатою попередивши касира про бажання списати золоті бали частково або повністю.

"Приємно, коли можна заощадити на заправці чи каві в дорозі. Мій Ощад. Мої вигідні поїздки", — додали у банку.

Нагадаємо, Ощадбанк запустив акцію з надання знижок під час купівлі товарів на суму у 300 грн в одній з торгових мереж. Завдяки цьому клієнти зможуть дещо заощадити на покупках.

Також ми розповідали про те, які Ощадбанк приймає купюри іноземної валюти для внесення на особисті рахунки. У фінустанові нагадали правила щодо операцій зі старими доларами.