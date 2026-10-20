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Главная Финансы Оплата за работу во время тревог: в Гоструда дали разъяснения

Оплата за работу во время тревог: в Гоструда дали разъяснения

Ua ru
20 октября 2026 14:30
Зарплата во время тревог: в Гоструде объяснили, какие суммы гарантируют работникам Magnific
Работник на предприятии. Фото: Magnific

В Государственной службе по вопросам труда рассказали, как должны действовать работодатели, если работникам приходится прятаться в укрытии во время воздушной тревоги в рабочее время. В частности, уточнили, должны ли предприятия оплачивать соответствующее время, а также для кого и какие требования выдвинуло правительство до 4 декабря 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления Госслужбы по вопросам труда, информирует Новини.LIVE.

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Когда работодатель должен платить работникам в укрытиях

В Гоструда описали, какие требования предусмотрены для ситуации, когда во время воздушной тревоги работникам приходится идти в укрытия и продолжать выполнять там свою работу.

В ведомстве отметили: если в укрытии работник имеет возможность продолжать выполнять свои обычные трудовые обязанности, то оплата труда должна осуществляться по общим правилам.

"В случае, если во время пребывания в укрытии у работника сохраняется возможность выполнять свои трудовые обязанности и он их выполняет, то оплата труда осуществляется на общих основаниях", — говорится в сообщении.

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Кто из работодателей должен обустроить укрытия до 4 декабря

Согласно постановлению Кабинета министров № 1092, описывающему порядок функционирования субъектов хозяйствования во время желтого уровня угрозы средств воздушного нападения, бизнес, не имеющий укрытий, должен до 4 декабря 2026 года выполнить важные требования по безопасности работников и посетителей.

В то же время работать в обычном режиме разрешено следующим предприятиям:

  • имеющим защитные сооружения;
  • которые имеют постоянные или временные укрытия;
  • расположены в зданиях двойного назначения;
  • имеющим возможность работать в обычном режиме во время желтого уровня угрозы с соблюдением требований безопасности.

Переходный период до 4 декабря установлен для предприятий, не имеющих укрытий. В течение этого времени им предоставлено право:

  • продолжать функционировать в обычном режиме;
  • параллельно выбирать и готовить решения по обеспечению безопасности работников и посетителей.

После этой даты все предприятия должны будут иметь либо укрытия/защитные сооружения, либо оборудованное безопасное пространство, соответствующее требованиям правительства.

Простой во время тревог и оплата труда

По данным Гоструда, если во время воздушной тревоги у работодателя нет возможности обеспечить выполнение работы, а работник не может ее продолжать, это считается простоем не по вине подчиненных.

В таких условиях предприятие должно ввести простой. Согласно статье 34 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), простоем называется время приостановки работы, вызванное отсутствием организационных/технических условий, необходимых для выполнения работы, форс-мажорными обстоятельствами или другими обстоятельствами.

Простой не по вине работника должен оплачиваться не менее чем в размере 2/3 оклада (тарифной ставки) каждого такого работника.

Осуществлять оплату простоя можно даже в том случае, когда коллективный договор предусматривает расчет простоя в размере среднего заработка, однако у предприятия нет таких финансовых возможностей.

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работа деньги Гоструда воздушная тревога зарплата
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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