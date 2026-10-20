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Головна Фінанси Оплата роботи під час тривог: у Держпраці дали пояснення

Оплата роботи під час тривог: у Держпраці дали пояснення

Ua ru
20 жовтня 2026 14:30
Зарплата під час тривог: у Держпраці пояснили, які суми гарантують працівникам Magnific
Працівник на підприємстві. Фото: Magnific

У Державній службі з питань праці розповіли, як повинні діяти роботодавці, якщо працівникам доводиться йти до укриття під час повітряної тривоги у робочий час. Зокрема, уточнили, чи повинні підприємства оплачувати відповідний час, а також для кого і які вимоги висунув уряд до 4 грудня 2026 року.

Про це повідомили у пресслужбі Північно-Східного міжрегіонального управління Держслужби з питань праці, інформують Новини.LIVE.

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Коли роботодавець повинен платити працівникам в укриттях 

У Держпраці описали, які вимоги передбачені для ситуації, коли під час повітряної тривоги працівникам доводиться йти до укриття та продовжувати виконувати там свою роботу.

У відомстві зазначили: якщо в укритті працівник має можливість продовжувати виконувати свої звичайні трудові обов’язки, то оплата праці повинна відбуватися за загальними правилами.

"У разі коли під час перебування в укритті у працівника зберігається можливість виконувати його трудові обов’язки та він їх виконує, то оплата праці здійснюється на загальних підставах", — йдеться у повідомленні.

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Хто з роботодавців має облаштувати укриття до 4 грудня

Згідно з постановою Кабінету міністрів від № 1092, що описує порядок функціонування суб’єктів господарювання під час жовтого рівня загрози засобів повітряного нападу, бізнес, який не має укриттів, повинен до 4 грудня 2026 року виконати важливі вимоги щодо безпеки працівників та відвідувачів.  

Водночас працювати у звичайному режимі дозволено таким підприємствам:

  • які мають захисні споруди; 
  • мають постійні чи тимчасові укриття; 
  • містяться у спорудах з подвійним призначенням;
  • мають змогу у звичайному режимі працювати під час жовтого рівня загрози з дотриманням вимог безпеки.

Перехідний період до 4 грудня встановили для підприємств, які не мають укриттів. Протягом цього періоду бізнесу надали право:

  • продовжувати функціонувати у звичному режимі;
  • паралельно обирати та готувати рішення щодо безпеки працівників і відвідувачів.

Після цієї дати всі підприємства повинні будуть мати або укриття/захисні споруди, або облаштований безпечний простір з відповідністю вимогам уряду.

Простій під час тривог та оплата праці

За даними Держпраці, якщо під час повітряної тривоги у роботодавця немає можливості забезпечити виконання роботи й працівник не може її продовжувати, це вважається простоєм не з вини підлеглих.

За таких умов підприємство має впровадити простій. Згідно зі статтею 34 Кодексу законів про працю України (КЗпП), простоєм називається час призупинення роботи, викликаний відсутністю організаційних/технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою чи іншими обставинами.

Простій не з вини працівника повинен оплачуватися щонайменше у розмірі 2/3 окладу (тарифної ставки) кожного такого працівника.

Здійснювати оплату простою можна навіть у тому разі, коли колективний договір передбачає розрахунок простою у розмірі середнього заробітку, однак у підприємства нема таких фінансових можливостей.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні українцям пропонують різноманітну роботу. Зокрема, є пропозиції зі щоденною оплатою праці. На такій роботі можна працювати як хостес, водій, продавець-консультант чи альпініст на будмайданчику. 

Ще Новини.LIVE писали про те, що Держстат оприлюднив показник, від якого залежить можливість індексації зарплати бюджетних працівників у листопаді 2026 року. Відомо, які будуть коефіцієнти та суми осучаснення оплати праці наступного місяця. 

робота гроші Держпраці повітряна тривога зарплата
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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