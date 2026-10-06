В Газсети предупредили, кому грозит оплата за газ по граничным нормам

Коммунальные счета и деньги. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году сотрудники ООО "Газораспределительные сети Украины" продолжают проводить поверку бытовых газовых счетчиков. Такая процедура необходима, прежде всего, самим потребителям, чтобы избежать начислений по граничным нормам потребления. Последний подход повлечет за собой более высокие суммы к оплате.

О том, когда и зачем необходимы поверки, рассказали в Ивано-Франковском филиале "Газсети", сообщают Новини.LIVE.

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Необходимость проведения поверки счетчиков

Как пояснили в компании, газовые счетчики являются высокоточными измерительными приборами. Однако со временем устройство может перестать соответствовать метрологическим требованиям и, соответственно, вести неточный учет объемов газа, что грозит некорректными начислениями. На его технические характеристики могут влиять:

износ;

коррозия;

сверхнормативный срок эксплуатации.

Под плановую поверку подпадают все бытовые счетчики, которые находятся в эксплуатации более восьми лет, независимо от формы собственности.

После снятия на поверку специалисты установят потребителю другой прибор из обменного фонда. Таким образом, клиенты сразу получат поверенные приборы и смогут быть уверены, что оплачивают именно тот объем газа, который действительно использовали.

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Кто оплачивает проведение поверки и что грозит за недопуск

Как уточнили в "Газсети", периодическая поверка газовых счетчиков, процедура демонтажа и последующего монтажа входит в бесплатное обслуживание. Поверку проводят при участии специалистов по стандартной метрологии.

В компании отмечают, что иногда потребители могут не допускать работников в дом для снятия прибора. В основном отказы продиктованы возможным вмешательством в работу устройства с целью искусственного занижения показателей.

При этом специалисты легко заметят постороннее вмешательство:

по механическим повреждениям отсчетного механизма;

по поддельным пломбам;

следах воздействия на корпус;

другим признакам, свидетельствующим о вмешательстве.

Когда грозит переплата за газ из-за счетчика

В случае невозможности попасть в жилье для поверки, в соответствии с Кодексом ГРМ, специалисты составят акт о нарушении.

В таких условиях оплата за газ будет начислена по граничным нормам потребления. В основном суммы будут выше фактического объема потребления.

В связи с этим потребители, в первую очередь, сами должны быть заинтересованы в своевременной поверке газового счетчика для точного учета объема потребленного газа и предотвращения некорректных начислений.

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