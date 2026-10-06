У Газмережі попередили, кому загрожує оплата за газ за граничними нормами

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році працівники ТОВ "Газорозподільні мережі України" продовжують здійснювати повірки побутових газових лічильників. Така процедура необхідна насамперед самим споживачам, щоб уникнути нарахувань за граничними нормами споживання. Останній підхід передбачатиме більші суми до сплати.

Про те, коли і навіщо необхідні повірки, розповіли в Івано-Франківської філії Газмережі, повідомляють Новини.LIVE.

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Необхідність здійснення повірок лічильників

Як пояснили у компанії, газові лічильники є високоточними вимірювальними приладами. Проте з часом пристрій може почати не відповідати метрологічним вимогам та, відповідно, здійснювати неточний облік обсягів газу, що загрожує некоректними нарахуваннями. На його технічні характеристики можуть впливати:

зношеність;

корозія;

понаднормовий термін експлуатації.

Під планову повірку підпадають всі побутові лічильники, які перебувають в роботі більш ніж вісім років, незалежно від форми власності. Після його зняття на повірку фахівці встановлять споживачеві інший прилад із обмінного фонду. Так клієнти отримають одразу повірені прилади і зможуть бути впевненими, що оплачують саме той обсяг газу, який насправді використали.

Хто платить за здійснення повірки та що буде за недопуск

Як уточнили у Газмережі, періодична повірка газових лічильників, процедура демонтажу і подальшого монтажу входить в безкоштовне обслуговування. Повірку проводять за участю фахівців стандартметрології.

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У компанії зауважують, що іноді споживачі можуть не допускати працівників до оселі для зняття приладу. В основному відмови продиктовані можливим втручанням у роботу пристрою для штучного заниження показників.

При цьому фахівці легко помітять стороннє втручання:

за механічними пошкодженнями відлікового механізму;

підробленими пломбами;

слідами впливу на корпус;

іншими ознаками, що свідчать про втручання.

Коли чекає переплата за газ через лічильник

У разі неможливості потрапити до оселі для повірки, відповідно до Кодексу ГРМ, фахівці складуть акт про порушення.

За таких умов оплату за газ нарахують за граничними нормами споживання. В основному суми будуть вищі за фактичний обсяг використання.

У зв'язку з цим споживачі, у першу чергу, самі повинні бути зацікавлені у вчасній повірці газового лічильника для точного обліку обсягу спожитого газу та уникнення некоректних нарахувань.

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