Оплата услуг ЖКХ: где гарантируют помощь тем, кому 60+

Человек держит денежные купюры и платежки.

В конце марта 2026 года в Украине стартовала предварительная регистрация на денежную помощь для покрытия расходов на коммунальные услуги от общественной организации "Авалист". Обратиться за выплатами могут только две категории граждан.

Кто получит денежную помощь от Авалист

Основанная в 2018 году ОО "Авалист" работает по различным направлениям, оказывая помощь украинцам во время войны. Ее деятельность началась с самых горячих точек на расстоянии 1-20 км от линии разграничения боевых действий.

Сейчас обратиться за выплатами могут исключительно жители Краматорского района Донецкой области. Деятельность происходит в рамках проекта "Экстренная денежная помощь в зимний период на оплату коммунальных услуг для домохозяйств в восточной части Украины, пострадавших от конфликта" в сотрудничестве с Plan International.

"ОО "Авалист" при поддержке Plan International проводит предварительную регистрацию на денежную помощь. Зарегистрироваться могут домохозяйства, проживающие в Донецкой области (Краматорский район)", — говорится в сообщении.

Подать заявки на участие в программе помощи могут только две категории граждан. Речь идет о семьях, в состав которых входит более двух человек и соответствуют следующим критериям:

Граждане в возрасте более 60 лет с инвалидностью; Семьи с детьми.

Как присоединиться к программе помощи

Как отмечается, зарегистрироваться на выплаты могут домохозяйства, проживающие в Краматорском районе, заполнив специальную форму.

Для подачи заявки граждане должны внести личные данные. В то же время, анкеты с некорректной или неполной информацией рассматриваться не будут. Если отсутствует идентификационный код, то необходимо будет приложить документ, подтверждающий отказ от его получения.

В организации отмечают, что финансовая помощь предусмотрена на покрытие расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг домохозяйств, а также потребует дальнейшей отчетности по использованию средств.

Частые вопросы

С какими доходами можно обращаться ВПЛ за госпомощью

В 2026 году государство для большинства переселенцев продлило право на поддержку на полгода, если есть группа уязвимости и низкий уровень дохода. Помощь предоставляется тем, у кого средний размер дохода на одного человека за последние три месяца не был выше 10 380 грн. Также необходимо пройти проверку от инспекторов соцзащиты, проживать на территориях, подконтрольных Украине.

Контроль государства за выплатами для переселенцев

В этом году продолжает действовать усиленный контроль за правомерностью предоставления выплат для ВПЛ. Если социальные органы выяснят, что претендент не относится к группе финансово уязвимых, то помощь на проживание будет прекращена. В частности, право на выплаты можно потерять, если за последние три месяца кто-то из семьи приобрел машину, которой менее пяти лет, квартиру или дом на более чем 100 000 грн.