Оплата послуг ЖКГ: де гарантують допомогу тим, кому 60+

Людина тримає грошові купюри та платіжки. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці березня 2026 року в Україні стартувала попередня реєстрація на грошову допомогу для покриття витрат на комунальні послуги від громадської організації "Аваліст". Звернутися за виплатами можуть тільки дві категорії громадян.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організації.

Хто отримає грошову допомогу від Аваліст

Заснована у 2018 році ГО "Аваліст" працює за різноманітними напрямками, надаючи допомогу українцям під час війни. Її діяльність розпочалась з найгарячіших точок на відстані 1-20 км від лінії розмежування бойових дій.

Нині звернутися за виплатами можуть виключно жителі Краматорського району Донецької області. Діяльність відбувається у межах проєкту "Екстрена грошова допомога у зимовий період на оплату комунальних послуг для домогосподарств у східній частині Україні, які постраждали від конфлікту" у співпраці з Plan International.

"ГО "Аваліст" за підтримки Plan International проводить попередню реєстрацію на грошову допомогу. Зареєструватися можуть домогосподарства, які проживають у Донецькій області (Краматорський район)", — йдеться у повідомленні.

Подати заявки на участь у програмі допомоги можуть тільки дві категорії громадян. Йдеться про родини, до складу яких входить понад дві особи та відповідають таким критеріям:

Громадяни віком 60+ з інвалідністю; Родини з дітьми.

Як долучитися до програми допомоги

Як зазначається, зареєструватися на виплати можуть домогосподарства, які проживають у Краматорському районі, заповнивши спеціальну форму.

Для подання заявки громадяни мають внести особисті дані. Водночас, анкети з некоректною або неповною інформацією не розглядатимуться. Якщо відсутній ідентифікаційний код, то необхідно буде додати документ, що підтверджує відмову від його отримання.

В організації наголошують, що фінансова допомога передбачена на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг домогосподарств, а також вимагатиме подальшого звітування щодо використання коштів.

Часті питання

З якими доходами можна звертатися ВПО за держдопомогою

У 2026 році держава для більшості переселенців продовжила право на підтримку на пів року, якщо є група вразливості та низький рівень доходу. Допомога надається тим, у кого середній розмір доходу на одну особу за останні три місяці не був вищим за 10 380 грн. Також необхідно пройти перевірку від інспекторів соцзахисту, мешкати на територіях, підконтрольних Україні.

Контроль держави за виплатами для переселенців

Цього року продовжує діяти посилений контроль за правомірністю надання виплат для ВПО. Якщо соціальні органи вияснять, що претендент не належить до групи фінансово вразливих, то допомога на проживання буде припинена. Зокрема, право на виплати можна втратити, якщо за останні три місяці хтось із родини придбав машину, якій менш ніж п'ять років, квартиру чи будинок на понад 100 000 грн.