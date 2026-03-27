Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Оплата послуг ЖКГ: де гарантують допомогу тим, кому 60+

Оплата послуг ЖКГ: де гарантують допомогу тим, кому 60+

Ua ru
Дата публікації: 27 березня 2026 11:00
Оплата послуг ЖКГ: де гарантують допомогу тим, кому 60+
Людина тримає грошові купюри та платіжки. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці березня 2026 року в Україні стартувала попередня реєстрація на грошову допомогу для покриття витрат на комунальні послуги від громадської організації "Аваліст". Звернутися за виплатами можуть тільки дві категорії громадян.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організації.

Хто отримає грошову допомогу від Аваліст

Заснована у 2018 році ГО "Аваліст" працює за різноманітними напрямками, надаючи допомогу українцям під час війни. Її діяльність розпочалась з найгарячіших точок на відстані 1-20 км від лінії розмежування бойових дій. 

Нині звернутися за виплатами можуть виключно жителі Краматорського району Донецької області. Діяльність відбувається у межах проєкту "Екстрена грошова допомога у зимовий період на оплату комунальних послуг для домогосподарств у східній частині Україні, які постраждали від конфлікту" у співпраці з Plan International.

"ГО "Аваліст" за підтримки Plan International проводить попередню реєстрацію на грошову допомогу. Зареєструватися можуть домогосподарства, які проживають у Донецькій області (Краматорський район)", — йдеться  у повідомленні.

Читайте також:

Подати заявки на участь у програмі допомоги можуть тільки дві категорії громадян. Йдеться про родини, до складу яких входить понад дві особи та відповідають таким критеріям:

  1. Громадяни віком 60+ з інвалідністю;
  2. Родини з дітьми.

Як долучитися до програми допомоги

Як зазначається, зареєструватися на виплати можуть домогосподарства, які проживають у Краматорському районі, заповнивши спеціальну форму.

Для подання заявки громадяни мають внести особисті дані. Водночас, анкети з некоректною або неповною інформацією не розглядатимуться. Якщо відсутній ідентифікаційний код, то необхідно буде додати документ, що підтверджує відмову від його отримання.

В організації наголошують, що фінансова допомога передбачена на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг домогосподарств, а також вимагатиме подальшого звітування щодо використання коштів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у березні жителі одного з регіонів можуть записатися у списки на виплати від ЮНІСЕФ. Допомога буде надана виключно родинам з неповнолітніми дітьми. 

Ще Новини.LIVE писали, що до кінця березня жителі двох регіонів можуть оформити фіндопомогу від чеської ГО "People in Need Ukraine". Максимальну суму обіцяють у 4 000 доларів. 

Часті питання

З якими доходами можна звертатися ВПО за держдопомогою

У 2026 році держава для більшості переселенців продовжила право на підтримку на пів року, якщо є група вразливості та низький рівень доходу. Допомога надається тим, у кого середній розмір доходу на одну особу за останні три місяці не був вищим за 10 380 грн. Також необхідно пройти перевірку від інспекторів соцзахисту, мешкати на територіях, підконтрольних Україні.

Контроль держави за виплатами для переселенців

Цього року продовжує діяти посилений контроль за правомірністю надання виплат для ВПО. Якщо соціальні органи вияснять, що претендент не належить до групи фінансово вразливих, то допомога на проживання буде припинена. Зокрема, право на виплати можна втратити, якщо за останні три місяці хтось із родини придбав машину, якій менш ніж п'ять років, квартиру чи будинок на понад 100 000 грн.

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації