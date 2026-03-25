Денежная помощь ЮНИСЕФ: украинцы могут снова подать заявки

До конца марта 2026 года жители одной из областей смогут получить гуманитарную помощь и записаться в списки на выплаты на будущую зиму от благотворительного фонда ЮНИСЕФ. Обращаться за помощью могут семьи с несовершеннолетними детьми.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организации.

Подробнее о программе поддержки от ЮНИСЕФ

Как отмечается, присоединиться к программе поддержки от ЮНИСЕФ могут жители Корюковской громады Черниговской области. Для семей с детьми до 18 лет, которые фактически проживают в зоне 0-30 км от границы с Россией, предусмотрена гуманитарная помощь.

Кроме того, граждане, проживающие в прифронтовой области, смогут вместе с получением помощи подать представителю фонда заявки для участия в программе поддержки на следующий холодный сезон. Речь идет о регистрации на "Зимнюю денежную помощь". Принять участие смогут вышеупомянутые категории граждан.

Кто именно и когда может обратиться за помощью

По данным организации, в перечень населенных пунктов, где будет происходить выдача гуманитарной помощи, входят:

м. Корюковка;

Прибинский старостинский округ;

Перелюбский старостинский округ;

Охрамиевицкий старостинский округ;

Наумовский старостинский старостинский округ;

Рыбинский старостинский округ.

Относительно регистрации на "Зимнюю денежную помощь" для указанной категории граждан, то ее будут осуществлять по графику выдачи помощи для г. Корюковка:

25-26 марта, с 08:00 до 18:00;

27 марта, с 08:00 до 15:00;

30 марта, с 08:00 до 18:00.

Адрес для выдачи: в г. Корюковка, ул. Шевченко, 70, (помещение городского дома культуры). Для жителей вышеуказанных округов — в помещениях старостатов.

Для получения помощи необходимо подготовить такие документы (оригиналы):

паспорт гражданина;

идентификационный код;

свидетельства о рождении детей/паспорта детей

идентификационные коды детей (при наличии);

счет в банке (IBAN);

удостоверение многодетной семьи (если есть);

документы, подтверждающие уязвимость (при наличии): статус одинокой матери, медзаключение об инвалидности ребенка.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что до конца марта текущего года жители двух прифронтовых регионов смогут оформить финансовую помощь от чешской ОО "People in Need Ukraine". Максимально можно будет получить до 4 000 долларов.

Еще писали, что Агентство ООН по делам беженцев возобновило регистрацию на финпомощь в сумме 10 800 грн в городе Одесса. В частности, заявки можно снова подавать внутренним переселенцам.

Частые вопросы

Какая еще есть поддержка переселенцев весной

Весной в нескольких областях благотворительный фонд "Право на защиту" оказывает финансовую поддержку тем украинцам, которые попали в трудное жизненное положение. В частности, для внутренних переселенцев.

Речь идет о сумме в 3 600 грн на три месяца на каждого человека в семье. В рамках такой программы каждому гражданину можно будет получить 10 800 грн.

Детали по регистрации в программе помощи "Консорциум Реагирования" в нескольких регионах можно будет найти на сайте организации.

Как ВПЛ не потерять право на господдержку

Кабинет разрешил переселенцам пройти идентификацию до 1 июля текущего года. Соответствующее требование граждане не успели выполнить до конца прошлого года, а потому сотни тысяч человек не получили госвыплаты.

В связи с массовостью проблемы правительство решило предоставить возможность подтвердить свою личность в течение еще нескольких месяцев и обязало ПФУ доначислить невыплаченную соцпомощь от государства.

Также был упрощен доступ к сервисам Пенсионного фонда.