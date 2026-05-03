Зарплата чиновников в Украине: кто зарабатывает больше всех и о каких суммах идет речь

В Украине стало меньше государственных служащих, но выросла средняя зарплата тех, кто работает в центральных органах власти и не только. Так, в марте их выплаты почти достигли 59 000 гривен. При этом непосредственно в ведомствах выплаты отличаются.

Соответствующие данные опубликовало Министерство финансов, передает Новини.LIVE.

Какие зарплаты получают чиновники

Известно, что за март деньги выплатили 165 400 гражданам, которые находились на государственной службе. Это более чем на 2 000 меньше, чем в аналогичный период в 2025 году.

Так, средний показатель выплат работникам из центральных органов власти (Аппарат Верховной Рады, таможня и налоговая, госагентства и т.д.) достигли 58 640 гривен. Самые большие выплаты зафиксировали:

в Антимонопольном комитете — 95 900 гривен;

в НКРЭКУ — 95 300 гривен;

в Счетной палате — 80 800 гривен;

в Аппарате Верховной Рады Украины — 79 000 гривен;

в Государственной таможенной службе Украины — 76 600 гривен.

В местных госадминистрациях в марте работали 23,2 тысячи человек, средняя зарплата которых составила 35,8 тысячи гривен. Самыми обеспеченными являются госслужащие из Херсонской, Запорожской и Одесской областей.

В органах судебной власти самыми состоятельными являются служащие из Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности. Им в среднем платить по 102 000 гривен. Зарплаты в 62 400 гривен имели представители Высшего совета правосудия.

Несколько меньше — это 60 400 гривен и 56 300 гривен зарабатывают в Высшем антикоррупционном суде и Верховном суде соответственно. Зато как служащие Конституционного суда получают всего 49 300 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, показатель средней зарплаты в Украине по итогам марта был на уровне 30 356 гривен. Самые высокие выплаты в Киеве — 49 381 гривен. В двух регионах Украины ситуация несколько хуже. Так, самые низкие средние зарплаты получают сотрудники в Черновицкой и Кировоградской областях — 21 453 и 21 375 гривен соответственно.

Как рассказывали Новини.LIVE, минимальные зарплаты в ЕС колеблются от более 2 700 евро до менее 1000 евро по состоянию на 2026 год. Самые высокие суммы платят в таких странах как Люксембург, Ирландия и Германия. Странами с наименьшими зарплатами у населения являются Болгария и некоторые ее соседи.

