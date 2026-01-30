Зарплати державних службовців 2026 — нові розміри посадових окладів та надбавок

Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

В Україні в рамках реформи оплата праці державних службовців тепер базується на постійній класифікації посад, що покликана підвищити її конкурентоспроможність на ринку праці. Відомо, які передбачені посадові оклади та доплати за ранги у 2026 році

Питання виплат для держслужбовців регулює закон №4282.

Що передбачає новий підхід в оплаті праці

Як зазначається в нормах закону, класифікація посад окреслить професійні напрями роботи на державній службі та дозволить порівнювати заробітну плату держслужбовців із оплатою на ринку за аналогічними спеціальностями, а не в середньому по держслужбі.

У заробітну плату держслужбовця державного органу, який пройшов класифікацію посад входить:

посадовий оклад;

надбавка за ранг держслужбовця;

надбавка за вислугу років;

місячна/квартальна премія;

компенсація за додаткове навантаження;

компенсація за вакантною посадою;

грошова допомога, що нараховують разом з основною щорічною оплачуваною відпусткою;

матеріальна допомога на соціально-побутові питання;

інші доплати, передбачені законами.

Є стала зарплата у вигляді фіксованої виплати та основної винагороди за виконання посадових обов’язків (70%), а також варіативна, куди входять додаткові стимули (30%):

до 30% посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом місяця місячної премії;

до 90% окладу за фактично відпрацьований час упродовж трьох місяців квартальної премії;

премія за результатом щорічного оцінювання.

З 1 січня 2026 року зарплати держслужбовців зросли, оскільки посадовий оклад прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого переглянули (3 328 грн). Він повинен становити не менш ніж 2,5 прожиткового мінімуму. При цьому максимальний розмір окладу для керівників центральних органів влади не може перевищувати 15 мінімальних окладів для службовців місцевого рівня.

Також передбачена надбавка за вислугу років: 2% за кожен рік стажу, проте не вище 30%.

Надбавки за ранг держслужбовця

Цьогоріч надбавка за ранг держслужбовця в Україні буде складовою сталої частини зарплати. Присвоєний ранг надає держслужбовцю право на надбавку до окладу, розмір якої визначає уряд.

Згідно з постановою №15 "Про питання оплати праці працівників державних органів", розміри надбавок до окладів за ранги держслужбовців наступні:

за 1 ранг — 1000 грн;

за 2 ранг — 900 грн;

за 3 ранг — 800 грн;

за 4 ранг — 700 грн;

за 5 ранг — 600 грн;

за 6 ранг — 500 грн;

за 7 ранг — 400 грн;

за 8 ранг — 300 грн;

за 9 ранг — 200 грн.

