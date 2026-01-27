Зарплаты в Украине — какие нюансы в оплате и льготы за ненормированную работу

Молодая женщина с бумагами. Фото: Freepik

В Украине некоторых граждан могут оформлять на ненормированный рабочий день. Известно, какие особенности такого характера соответствующей работы, оплата труда и дополнительные льготы предусмотрены для работников с таким графиком в 2026 году.

Что стоит знать о ненормированном рабочем дне

Оформление на ненормированный рабочий день возможно исключительно для отдельных категорий работников в условиях, когда нормирование времени трудового процесса невозможно. При необходимости такие работники могут выполнять работу сверх обычной продолжительности рабочего времени. При этом она не будет считаться сверхурочной. Мерой труда может быть не только продолжительность рабочего времени, но и список обязанностей и объем выполненных работ (нагрузка).

Соответствующий режим рабочего времени могут установить для работников, которым для качественного выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором, необходимо иногда работать сверх нормы рабочего времени.

Потребность в выполнении работы после завершения нормального рабочего дня может быть предусмотрена как распоряжением работодателя, так и по собственной инициативе сотрудника.

Оплата и льготы за ненормированную работу

Работа, выполненная сверх обычной продолжительности рабочего времени сотрудника, не считается сверхурочной. Учитывая это, не предусмотрена дополнительная оплата за ненормированный рабочий день. Однако работодатели могут сами установить доплату к окладу за ненормированный рабочий день.

В случае установления ненормированного рабочего дня для работника, привлечение в выходные и праздничные дни происходит в том же порядке, как и для остальных работников. За работу в такие дни должны платить в двойном размере или предоставлять сотруднику другой день для отдыха.

Единственной льготой, предусмотренной законом за работу в режиме ненормированного рабочего дня, является право на получение дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью до семи календарных дней.

