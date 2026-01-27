Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Ненормированная работа украинцев 2026 — нюансы в оплате и льготы

Ненормированная работа украинцев 2026 — нюансы в оплате и льготы

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 14:30
Зарплаты в Украине — какие нюансы в оплате и льготы за ненормированную работу
Молодая женщина с бумагами. Фото: Freepik

В Украине некоторых граждан могут оформлять на ненормированный рабочий день. Известно, какие особенности такого характера соответствующей работы, оплата труда и дополнительные льготы предусмотрены для работников с таким графиком в 2026 году.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Министерства социальной политики.

Реклама
Читайте также:

Что стоит знать о ненормированном рабочем дне

Оформление на ненормированный рабочий день возможно исключительно для отдельных категорий работников в условиях, когда нормирование времени трудового процесса невозможно. При необходимости такие работники могут выполнять работу сверх обычной продолжительности рабочего времени. При этом она не будет считаться сверхурочной. Мерой труда может быть не только продолжительность рабочего времени, но и список обязанностей и объем выполненных работ (нагрузка).

Соответствующий режим рабочего времени могут установить для работников, которым для качественного выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором, необходимо иногда работать сверх нормы рабочего времени.

Потребность в выполнении работы после завершения нормального рабочего дня может быть предусмотрена как распоряжением работодателя, так и по собственной инициативе сотрудника.

Оплата и льготы за ненормированную работу

Работа, выполненная сверх обычной продолжительности рабочего времени сотрудника, не считается сверхурочной. Учитывая это, не предусмотрена дополнительная оплата за ненормированный рабочий день. Однако работодатели могут сами установить доплату к окладу за ненормированный рабочий день.

В случае установления ненормированного рабочего дня для работника, привлечение в выходные и праздничные дни происходит в том же порядке, как и для остальных работников. За работу в такие дни должны платить в двойном размере или предоставлять сотруднику другой день для отдыха.

Единственной льготой, предусмотренной законом за работу в режиме ненормированного рабочего дня, является право на получение дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью до семи календарных дней.

Как сообщалось, в 2026 году бюджетникам пересмотрят размер зарплаты. В частности, суммы вырастут благодаря базовому показателю для расчета должностных окладов, а также из-за возможной индексации.

Еще мы рассказывали, что у работников некоторых профессий могут вырасти зарплаты в течение нескольких месяцев. Речь идет о доплатах в 20 тыс. грн.

зарплаты выплаты работа деньги сотрудники
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации