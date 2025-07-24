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Главная Финансы Оплата товаров по-новому — что известно о FacePay в ПриватБанке

Оплата товаров по-новому — что известно о FacePay в ПриватБанке

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 07:01
FacePay для клиентов ПриватБанка — где стал доступен сервис
Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" рассказал о внедрении инновационных платежных решений. На этот раз финучреждение в одной из сетей запустило функцию биометрической оплаты лицом через FacePay.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

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Что предусматривает функция биометрической оплаты ПриватБанка

Как рассказали в финучреждении, ПриватБанк в коллаборации с сетью мультимаркетов "Аврора" сделают шопинг оперативным и удобным. Во всех торговых точках сети с установленными Android POS-терминалами на простых кассах и кассах самообслуживания станет доступна возможность биометрической оплаты лицом через FacePay от ПриватБанка.

По словам руководителя направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергея Макаренко, речь идет о биометрической технологии, которая позволит покупать все необходимое без кошелька и смартфона.

"Совместный проект ПриватБанка и "Авроры" станет самым массовым в Украине запуском биометрической оплаты покупок в офлайн-ритейле", — уточнил он.

Как будет работать функция FacePay

В банке рассказали, что FacePay предоставит возможность рассчитываться за покупки путем распознавания лица, используя биометрические данные. Для оплаты клиентам нужно будет лишь одного взгляда в камеру терминала.

Такая функция является полностью безопасной, поскольку система не просто будет распознавать лицо, а дополнительно потребует подтверждения в виде PIN-кода.

В сети магазинов также добавили, что FacePay станет еще одним шагом к "умному магазину". Благодаря этому клиенты сэкономят время, ведь подобные новации сделают шопинг более быстрым, максимально простым и комфортным.

Чтобы настроить в обновленном приложении "Приват24" сервис, необходимо:

  • выбрать меню "Профиль" в левом верхнем углу главного меню;
  • перейти в раздел "Настройки";
  • выбрать раздел "Платежные настройки";
  • установить карту по умолчанию, с которой будут списывать средства;
  • включить FacePay24 и перейти к настройкам;
  • сделать три фото и указать карту для оплаты;
  • сохранить настройки.

 

Ранее мы писали, какие предусмотрены тарифы на международные переводы через "Приват24". В частности, до конца года клиенты могут платить вдвое дешевле за отправку средств с карты на международную карту.

Также мы рассказывали, что клиенты ПриватБанка могут самостоятельно выбрать способ оповещения об операциях. В частности, услуга "Все SMS" обойдется в 39 грн в месяц.

ПриватБанк магазины услуги банковские счета оплата
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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