FacePay для клієнтів ПриватБанку — де став доступним сервіс

Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" розповів про впровадження інноваційних платіжних рішень. Цього разу фінустанова в одній з мереж запустила функцію біометричної оплати обличчям через FacePay.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

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Що передбачає функція біометричної оплати ПриватБанку

Як розповіли у фінустанові, ПриватБанк у колаборації з мережею мультимаркетів "Аврора" зроблять шопінг оперативнішим та зручнішим. У всіх торгових точках мережі зі встановленими Android POS-терміналами на простих касах та касах самообслуговування стане доступна змога біометричної оплати обличчям через FacePay від ПриватБанку.

За словами керівника напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергія Макаренка, йдеться про біометричну технологію, що дозволить купувати все необхідне без гаманця та смартфону.

"Спільний проект ПриватБанку та "Аврори" стане наймасовішим в Україні запуском біометричної оплати покупок в офлайн-ритейлі", — уточнив він.

Як працюватиме функція FacePay

У банку розповіли, що FacePay надасть можливість розраховуватися за покупки шляхом розпізнавання обличчя, використовуючи біометричні дані. Для оплати клієнтам потрібно буде лише одного погляду в камеру терміналу.

Така функція є повністю безпечною, оскільки система не просто розпізнаватиме обличчя, а додатково вимагатиме підтвердження у вигляді PIN-коду.

У мережі магазинів також додали, що FacePay стане ще одним кроком до "розумного магазину". Завдяки цьому клієнти заощадять час, адже подібні новації зроблять шопінг швидшим, максимально простим та комфортним.

Щоб налаштувати в оновленому застосунку "Приват24" сервіс, необхідно:

вибрати меню "Профіль" у лівому верхньому кутку головного меню;

перейти у розділ "Налаштування";

обрати розділ "Платіжні налаштування";

встановити картку за замовчуванням, з якої списуватимуть кошти;

увімкнути FacePay24 та перейти до налаштувань;

зробити три фото та зазначити картку для оплати;

зберегти налаштування.

Раніше ми писали, які передбачені тарифи на міжнародні перекази через "Приват24". Зокрема, до кінця року клієнти можуть платити удвічі дешевше за відправлення коштів з картки на міжнародну картку.

Також ми розповідали, що клієнти ПриватБанку можуть самостійно обрати спосіб оповіщення про операції. Зокрема, послуга "Всі SMS" обійдеться у 39 грн за місяць.