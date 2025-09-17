У Газмережі пояснили, як з одного особистого кабінету оплачувати різні рахунки за газ

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

Клієнти філій "Газмережі" можуть скористатися послугою додавання кількох особових рахунків в "особистому кабінеті" для оплати доставки природного газу. Такий підхід створили для того, щоб громадяни мали можливість дистанційно контролювати стан розрахунків своїх рідних.

Про те, як скористатися відповідним сервісом, розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на інформацію однієї з філій "Газмережі".

Можливості сервісу з кількох особових рахунків

Як зазначається, особистий кабінет має мультифункціональну систему, що дозволяє додавати необмежену кількість особових рахунків.

Йдеться про зручний та доступний сервіс, завдяки якому клієнти зможуть дистанційно вирішувати різноманітні питання щодо розподілу природного газу без витрати часу на дзвінки в Контакт-центри, відвідування Центрів обслуговування чи очікування паперових квитанцій.

Серед доступних опцій відповідної послуги:

можливість сплати за доставку газу з функціями Google Pay/Apple Pay;

передача показників газового приладу обліку;

завантаження та можливість друку платіжок;

доступ до історії розрахунків всіх особових рахунків;

дати планових повірок лічильників.

Як додати кілька особових рахунків в особистому кабінеті

Для того, щоб додати в свій "особистий кабінет" одразу кілька інших особових рахунків, необхідно виконати такі кроки:

Здійснити вхід в "особистий кабінет" ТОВ "Газмережі". Після авторизації натиснути на кнопку "особистого кабінету". У меню, що з'явиться, перейти в розділ "Додати особовий рахунок". Обрати Оператора ГРМ, ввести номер особового рахунку, який необхідно додати, перші три літери прізвища громадянина, на якого оформлено особовий рахунок. Натиснути пункт "Додати".

Інструкція. Джерело: Газмережі

