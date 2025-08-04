Расчет за доставку газа — кто и как может платить меньше

Оплата счетов за распределение газа — кто сможет сэкономить
Украинцы могут платить за распределение природного газа, используя средства с карты "Национального кэшбэка". Соответствующая программа позволяет максимально накапливать до 3 тыс. грн ежемесячно и призвана экономить собственный бюджет.
Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковского филиала "Газсети" на странице в соцсети Facebook.
Как работает госпрограмма "Нацкэшбэк"
Правительственная программа "Национальный кэшбэк" работает в Украине с осени 2024 года. Ее создали для поддержки украинских производителей, ведь за покупку отечественных товаров гражданам возвращают кэшбэк.
Согласно правилам, размер кэшбэка за приобретение товаров и услуг украинского производства составляет 10% от стоимости. Максимальная сумма за месяц, которую могут компенсировать по программе, достигает 3 тыс. грн.
Для того, чтобы начать накапливать средства по программе "Нацкешбек", необходимо сделать несколько шагов:
- открыть физическую или виртуальную карту;
- привязать карту к покупке товаров и производить оплату при расчете;
- покупать товары украинского производства, получая кэшбэк на спецсчет.
Как делать оплату средствами нацкэшбэка за распределение газа
В компании объяснили, как осуществлять оплату за распределение природного газа, используя накопленные деньги со спецсчета. Для этого необходимо:
- зайти в личный кабинет и на главной странице нажать кнопку "Оплатить";
- выбрать для оплаты карту "Нацкэшбэк" и ввести ее данные в поле для оплаты;
- после этого поступит подтверждение осуществления платежа.
Клиенты должны оплачивать услугу за распределение газа до 20 числа месяца, в котором получили услугу. То есть, за август — до 20 августа.
"Осуществляйте платеж онлайн без очередей и походов в кассу. Оплачивайте за распределение газа и поддерживайте украинское!" — добавили в компании.
Ранее мы писали, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" объяснили, соответствуют ли новые версии квитанций установленным требованиям. Речь идет о цифровых версиях счетов, на которые призывают переходить потребителей.
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