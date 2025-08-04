Расчет за доставку газа — кто и как может платить меньше

Счета за коммуналку и деньги. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Украинцы могут платить за распределение природного газа, используя средства с карты "Национального кэшбэка". Соответствующая программа позволяет максимально накапливать до 3 тыс. грн ежемесячно и призвана экономить собственный бюджет.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковского филиала "Газсети" на странице в соцсети Facebook.

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Правительственная программа "Национальный кэшбэк" работает в Украине с осени 2024 года. Ее создали для поддержки украинских производителей, ведь за покупку отечественных товаров гражданам возвращают кэшбэк.

Согласно правилам, размер кэшбэка за приобретение товаров и услуг украинского производства составляет 10% от стоимости. Максимальная сумма за месяц, которую могут компенсировать по программе, достигает 3 тыс. грн.

Для того, чтобы начать накапливать средства по программе "Нацкешбек", необходимо сделать несколько шагов:

открыть физическую или виртуальную карту;

привязать карту к покупке товаров и производить оплату при расчете;

покупать товары украинского производства, получая кэшбэк на спецсчет.

Иллюстрация. Источник: Газсети

Как делать оплату средствами нацкэшбэка за распределение газа

В компании объяснили, как осуществлять оплату за распределение природного газа, используя накопленные деньги со спецсчета. Для этого необходимо:

зайти в личный кабинет и на главной странице нажать кнопку "Оплатить";

выбрать для оплаты карту "Нацкэшбэк" и ввести ее данные в поле для оплаты;

после этого поступит подтверждение осуществления платежа.

Клиенты должны оплачивать услугу за распределение газа до 20 числа месяца, в котором получили услугу. То есть, за август — до 20 августа.

"Осуществляйте платеж онлайн без очередей и походов в кассу. Оплачивайте за распределение газа и поддерживайте украинское!" — добавили в компании.

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