Расчет за коммуналку онлайн — Нафтогаз обратился к клиентам

Коммунальные платежки, деньги и смартфон. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" обратились с заявлением к клиентам, которые планируют рассчитываться за потребленный природный газ онлайн. Там отметили, что дистанционная оплата потребленного ресурса имеет один важный нюанс.

Об этом сообщила пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины" в соцсети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Что надо знать о расчете за газ онлайн

По информации Нафтогаза, граждане, которые выберут в качестве способа расчета за голубое топливо один из онлайн-сервисов, получат от компании бонус.

Так, потребители смогут заплатить меньше благодаря специальной скидке, предусмотренной для дистанционной оплаты.

"Клиенты ГК "Нафтогаз Украины" могут получить 1% скидки... Сделайте маленький и простой шаг для экономии расходов", — говорится в сообщении.

Иллюстрация. Источник: Нафтогаз в Fb

Условия предоставления скидки на оплату газа

Согласно условиям, соответствующая скидка доступна исключительно в случае осуществления своевременного расчета. Она предоставляется тем клиентам, которые осуществляют оплату до 15 числа ежемесячно.

Кроме того, правила предусматривают:

скидка не суммируется;

ее не начисляют в случае задолженности;

бонус отразится в платеже со следующего расчетного месяца.

Таким образом, чтобы получить скидку, клиентам нужно сделать своевременную оплату через один из онлайн-сервисов ГК "Нафтогаз Украины":

через личный кабинет на my.gas.ua;

через чат-боты GASUA в Viber или Telegram;

через сайт gas.ua.

По информации компании, своевременная оплата за потребленный газ является гарантией стабильного обеспечения голубым топливом населения.

Ранее мы писали, что многодетные семьи могут существенно экономить на оплате коммунальных услуг, если доход не превышает 4,24 тыс. грн. В Минсоцполитики рассказали, как получить льготы.

Также сообщали, кто и за что заплатит от 100 до 900 грн в третьей платежке за газ. Речь идет о расчете за техническое обслуживание газовых сетей домов.