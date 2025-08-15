Видео
Оплата счетов — Нафтогаз сделал уточнение по тарифному плану

Оплата счетов — Нафтогаз сделал уточнение по тарифному плану

Дата публикации 15 августа 2025 08:50
Нафтогаз уточнил, по какому тарифному плану предоставляется скидка на газ
Платежка за коммунальные услуги и деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предоставляет клиентам возможность получить скидку на природный газ при соблюдении определенных условий оплаты счетов. Там объяснили, по какому тарифному плану гарантирована и когда ждать поступления средств.

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины" на странице в соцсети Facebook.

Читайте также:

Правила предоставления скидки от Нафтогаза

По информации Нафтогаза, всем потребителям, которые обслуживаются компанией, предоставляется право на скидку в 1% от суммы при оплате голубого топлива. Для того, чтобы получить соответствующий бонус, нужно лишь вовремя рассчитываться за услугу — не позднее 15 числа ежемесячно. При этом делать это нужно исключительно с помощью онлайн-сервисов.

ГК "Нафтогаз Украины" предоставляет на выбор следующие способы оплаты:

  • на сайте компании;
  • через личный кабинет;
  • в чат-ботах GASUA в Viber/Telegram.

В частности, на сайте даже не нужно проходить процедуру регистрации. Достаточно лишь:

  • перейти на портал для оплаты;
  • ввести лицевой счет или адрес;
  • указать необходимую сумму к оплате;
  • осуществить оплату.

"Скидка действует, если у вас нет долга, и автоматически появится в следующей платежке. Своевременная оплата — это и ваша экономия, и поддержка энергосистемы Украины", — говорится в сообщении.

Нафтогаз
Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

Когда следует ожидать начисления скидки

Если клиент сделал полную оплату начислений за предыдущий месяц до 15 числа текущего месяца, то можно рассчитывать на поступление скидки. Однако ее начисление произойдет не сразу. Так, некоторые граждане в соцсети пишут, что не получили бонус, хотя выполнили все условия для начисления скидки.

В компании дали объяснение, отметив, что скидка в 1% предоставляется на цену тарифного плана "Фиксированный". Выполнив условия для получения скидки при оплате в августе за июль, скидку клиенты получат в октябре при оплате начислений за сентябрь, пояснили в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

Ранее мы писали, почему некоторые клиенты Нафтогаза могут получать завышенные объемы природного газа для оплаты. Такое может произойти, если регулярно не передавать показатели со счетчика.

Также мы рассказывали, когда потребителям можно требовать перерасчета стоимости жилищно-коммунальных услуг. Жаловаться можно в случае получения некачественных услуг.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
