Зарплаты в таможенных органах — какие ожидаются изменения с 1 июня

Оплата труда в таможенных органах по-новому — что ждет с 1 июня
В Украине изменится система оплаты труда в таможенных органах с июня 2025 года. В частности, реформа будет предусматривать, что должностные оклады будут зависеть от уровня профессиональных знаний и таможенных компетенций.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Министерства финансов.
Реформа оплаты труда в таможенных органах
Изменения, предусмотренные правительственным постановлением "Некоторые вопросы оплаты труда должностных лиц и работников таможенных органов", должны заработать с июня текущего года. В соответствии с ними, на руководителей возложена обязанность:
- классификации должностей по утвержденному алгоритму;
- введение новой системы оплаты труда.
Зарплаты таможенников в дальнейшем будут состоять из должностных окладов, надбавок и премий. Однако верхняя граница общего объема основных надбавок (за особо важную работу, за персональную квалификацию, за выполнение личных показателей эффективности) должна составлять не более 90% оклада, а граничный размер премий — не более 30% фонда оклада за год.
Предполагается, что таможенные компетенции будут объединены в группы по функциональному направлению в виде:
- административного руководства;
- таможенного контроля и таможенных формальностей;
- таможенного аудита;
- таможенных платежей;
- противодействия таможенным правонарушениям;
- ІТ-отдела;
- правового обеспечения.
При этом размеры окладов по должностям групп таможенных компетенций с усиленными требованиями к знаниям и навыкам будут выше, чем размеры окладов по равнозначным должностям в группах таможенных компетенций, где невысокие требования к знаниям и навыкам.
Таким образом, оклады будут зависеть от объема требований к должностям, а не факта отношения к определенному структурному подразделению.
Более высокие должностные оклады предусматриваются для инспекторов в профильных для Государственной таможенной службы группах таможенных компетенций:
- представителей таможенного контроля и оформления;
- аудиторов;
- работников, предотвращающих таможенные правонарушения.
Низкие должностные оклады будут в группах таможенных компетенций организационного и хозяйственного обеспечения:
- правового;
- финансового;
- кадрового;
- материально-технического обеспечения.
Размеры окладов таможенников в 2025 году
В ведомстве привели к примеру, какие предусмотрены в 2025 году должностные оклады:
- у главы Государственной таможенной службы — 90,2 тыс. грн;
- у руководителя таможни — 54,1 тыс. грн.
В таможнях оклады по должностям следующие:
- у главного госинспектора организационного и хозяйственного обеспечения — 25,3 тыс. грн;
- у главного госинспектора таможенного контроля и таможенного оформления — 29,8 тыс. грн.
В аппарате Государственной таможенной службы — 29,4 тыс. грн и 36,8 тыс. грн соответственно.
В Гостаможслужбе оклад главного госинспектора высокого профессионального уровня в подразделении управления персоналом составит 34,9 тыс. грн. Средний и базовый уровни в подразделении осуществления таможенного контроля и оформления, что является профильным для ведомства, будут ниже и составят 33,7 тыс. грн и 30,5 тыс. грн соответственно, а самый большой не будет превышать 36,8 тыс. грн.
Ранее мы рассказывали, что с мая текущего года действует новая система оплаты труда в Государственной службе занятости. Изменения предусматривают повышение должностных окладов и ограничение премирования.
Также сообщали, что в правительстве запланировали сократить штат сотрудников районных госадминистраций. Изменения заработают с 1 июля этого года.
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