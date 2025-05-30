Зарплаты в таможенных органах — какие ожидаются изменения с 1 июня

Работница таможенного контроля. Фото: facebook.com/ODcustomsUA

В Украине изменится система оплаты труда в таможенных органах с июня 2025 года. В частности, реформа будет предусматривать, что должностные оклады будут зависеть от уровня профессиональных знаний и таможенных компетенций.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Министерства финансов.

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Реформа оплаты труда в таможенных органах

Изменения, предусмотренные правительственным постановлением "Некоторые вопросы оплаты труда должностных лиц и работников таможенных органов", должны заработать с июня текущего года. В соответствии с ними, на руководителей возложена обязанность:

классификации должностей по утвержденному алгоритму;

введение новой системы оплаты труда.

Зарплаты таможенников в дальнейшем будут состоять из должностных окладов, надбавок и премий. Однако верхняя граница общего объема основных надбавок (за особо важную работу, за персональную квалификацию, за выполнение личных показателей эффективности) должна составлять не более 90% оклада, а граничный размер премий — не более 30% фонда оклада за год.



Предполагается, что таможенные компетенции будут объединены в группы по функциональному направлению в виде:

административного руководства;

таможенного контроля и таможенных формальностей;

таможенного аудита;

таможенных платежей;

противодействия таможенным правонарушениям;

ІТ-отдела;

правового обеспечения.

При этом размеры окладов по должностям групп таможенных компетенций с усиленными требованиями к знаниям и навыкам будут выше, чем размеры окладов по равнозначным должностям в группах таможенных компетенций, где невысокие требования к знаниям и навыкам.

Таким образом, оклады будут зависеть от объема требований к должностям, а не факта отношения к определенному структурному подразделению.

Более высокие должностные оклады предусматриваются для инспекторов в профильных для Государственной таможенной службы группах таможенных компетенций:

представителей таможенного контроля и оформления;

аудиторов;

работников, предотвращающих таможенные правонарушения.

Низкие должностные оклады будут в группах таможенных компетенций организационного и хозяйственного обеспечения:

правового;

финансового;

кадрового;

материально-технического обеспечения.

Размеры окладов таможенников в 2025 году

В ведомстве привели к примеру, какие предусмотрены в 2025 году должностные оклады:

у главы Государственной таможенной службы — 90,2 тыс. грн;

у руководителя таможни — 54,1 тыс. грн.

В таможнях оклады по должностям следующие:

у главного госинспектора организационного и хозяйственного обеспечения — 25,3 тыс. грн;

у главного госинспектора таможенного контроля и таможенного оформления — 29,8 тыс. грн.

В аппарате Государственной таможенной службы — 29,4 тыс. грн и 36,8 тыс. грн соответственно.

В Гостаможслужбе оклад главного госинспектора высокого профессионального уровня в подразделении управления персоналом составит 34,9 тыс. грн. Средний и базовый уровни в подразделении осуществления таможенного контроля и оформления, что является профильным для ведомства, будут ниже и составят 33,7 тыс. грн и 30,5 тыс. грн соответственно, а самый большой не будет превышать 36,8 тыс. грн.

Ранее мы рассказывали, что с мая текущего года действует новая система оплаты труда в Государственной службе занятости. Изменения предусматривают повышение должностных окладов и ограничение премирования.

Также сообщали, что в правительстве запланировали сократить штат сотрудников районных госадминистраций. Изменения заработают с 1 июля этого года.