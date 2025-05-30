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Оплата труда в таможенных органах по-новому — что ждет с 1 июня

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Дата публикации 30 мая 2025 14:30
Зарплаты в таможенных органах — какие ожидаются изменения с 1 июня
Работница таможенного контроля. Фото: facebook.com/ODcustomsUA

В Украине изменится система оплаты труда в таможенных органах с июня 2025 года. В частности, реформа будет предусматривать, что должностные оклады будут зависеть от уровня профессиональных знаний и таможенных компетенций.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Министерства финансов.

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Реформа оплаты труда в таможенных органах

Изменения, предусмотренные правительственным постановлением "Некоторые вопросы оплаты труда должностных лиц и работников таможенных органов", должны заработать с июня текущего года. В соответствии с ними, на руководителей возложена обязанность:

  • классификации должностей по утвержденному алгоритму;
  • введение новой системы оплаты труда.

Зарплаты таможенников в дальнейшем будут состоять из должностных окладов, надбавок и премий. Однако верхняя граница общего объема основных надбавок (за особо важную работу, за персональную квалификацию, за выполнение личных показателей эффективности) должна составлять не более 90% оклада, а граничный размер премий — не более 30% фонда оклада за год.

Предполагается, что таможенные компетенции будут объединены в группы по функциональному направлению в виде:

  • административного руководства;
  • таможенного контроля и таможенных формальностей;
  • таможенного аудита;
  • таможенных платежей;
  • противодействия таможенным правонарушениям;
  • ІТ-отдела;
  • правового обеспечения.

При этом размеры окладов по должностям групп таможенных компетенций с усиленными требованиями к знаниям и навыкам будут выше, чем размеры окладов по равнозначным должностям в группах таможенных компетенций, где невысокие требования к знаниям и навыкам.

Таким образом, оклады будут зависеть от объема требований к должностям, а не факта отношения к определенному структурному подразделению.

Более высокие должностные оклады предусматриваются для инспекторов в профильных для Государственной таможенной службы группах таможенных компетенций:

  • представителей таможенного контроля и оформления;
  • аудиторов;
  • работников, предотвращающих таможенные правонарушения.

Низкие должностные оклады будут в группах таможенных компетенций организационного и хозяйственного обеспечения:

  • правового;
  • финансового;
  • кадрового;
  • материально-технического обеспечения.

Размеры окладов таможенников в 2025 году

В ведомстве привели к примеру, какие предусмотрены в 2025 году должностные оклады:

  • у главы Государственной таможенной службы — 90,2 тыс. грн;
  • у руководителя таможни — 54,1 тыс. грн.

В таможнях оклады по должностям следующие:

  • у главного госинспектора организационного и хозяйственного обеспечения — 25,3 тыс. грн;
  • у главного госинспектора таможенного контроля и таможенного оформления — 29,8 тыс. грн.

В аппарате Государственной таможенной службы — 29,4 тыс. грн и 36,8 тыс. грн соответственно.

В Гостаможслужбе оклад главного госинспектора высокого профессионального уровня в подразделении управления персоналом составит 34,9 тыс. грн. Средний и базовый уровни в подразделении осуществления таможенного контроля и оформления, что является профильным для ведомства, будут ниже и составят 33,7 тыс. грн и 30,5 тыс. грн соответственно, а самый большой не будет превышать 36,8 тыс. грн.

Ранее мы рассказывали, что с мая текущего года действует новая система оплаты труда в Государственной службе занятости. Изменения предусматривают повышение должностных окладов и ограничение премирования.

Также сообщали, что в правительстве запланировали сократить штат сотрудников районных госадминистраций. Изменения заработают с 1 июля этого года.

зарплаты работа деньги таможня рынок труда
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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