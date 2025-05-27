Мінімальна зарплата у 2026 році — уряду запропонували суму у 12,19 тис. грн

Людина дістає купюри з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські профспілки виступили з пропозицією суттєвого підвищення мінімальної заробітної плати в країні у 2026 році. Відповідне питання обговорили на зустрічі з представниками Міністерства фінансів та Спільного представницького органу роботодавців.

Про це йдеться на порталі Федерації професійних спілок України.

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Пропозиція уряду щодо мінімалки на 2026 рік

На нараді з приводу колективних переговорів щодо нового рівня мінімальної заробітної плати на 2026 рік представник уряду повідомив, що державний бюджет обмежений, тому максимальне підвищення мінімалки з нинішніх 8000 гривень можливе у такому розмірі:

мінімальна зарплата — на рівні 8688 гривень;

посадовий оклад (тарифна ставка) працівника першого тарифного розряду ЄТС — у сумі 3470 гривень.

Очікується підвищення на основі прогнозного індексу споживчих цін на наступний рік (108,6%).

Показники економіки. Джерело: ФПУ

Позиція профспілок щодо зарплати

Представники профспілок надали своє бачення та обґрунтування розміру мінімальної зарплати з 1 січня 2026 року.

Пропонують встановити мінімалку в розмірі 50% від очікуваного середньомісячного рівня зарплати працівників на кінець 2024 року (12195 гривень) та не менш ніж фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на основі прогнозного індексу споживчих цін в країні.

Профспілки обґрунтували такий рівень, зокрема, необхідністю приведення розміру оплати праці до адекватного рівня мінімалки в Європейському Союзі (ЄС), відповідно до норми Директиви 2022/2041. Таке рішення прискорить рух країни на шляху до ЄС, підтримає купівельну спроможність працівника, простимулює повернення біженців на вітчизняний ринок праці, що призведе до зростання надходжень у бюджети та Пенсійний фонд.

Окрім того, пропонують встановити розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС на рівні мінімальної зарплати, але не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на основі прогнозного індексу споживчих цін, враховуючи низький рівень оплати праці бюджетних працівників.

У підсумку представник сторони роботодавців підтримав позицію Мінфіну.

Профспілки кажуть, що на заході нічого не було вирішено, а лише констатовано факт ухвалених представниками уряду рішень.

Таким чином, влада не буде "заморожувати" ключові державні соцстандарти і гарантії на 2025−2027 роки. Також допустили, що наступного року запропоновані розміри основних державних соцстандартів і гарантій можуть підвищити за умови позитивних показників розвитку економіки.

Раніше ми писали, що бюджетним працівникам надають різноманітні доплати. Відомо, на які розміри таких надбавок можуть розраховувати українці цього року.

Також розповідали про те, що в уряді мають намір зменшити кількість працівників районних держадміністрацій. Відповідні зміни запрацюють з 1 липня поточного року.