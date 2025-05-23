Зарплати в Україні — деяким працівникам підвищили оклади

Гривневі банкноти в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У травні 2025 року запрацювали нові умови оплати праці для співробітників Державної служби зайнятості. Зокрема, зміни покликані підвищити посадові оклади та обмежити преміювання.

Це передбачено відповідним наказом Міністерства економіки №2243 від 25 квітня 2025 року.

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Зміни в умовах оплати праці в Держзайнятості

Йдеться про наказ "Про внесення змін до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 26 лютого 2021 року № 396".

Згідно з ним, затверджені нові схеми посадових окладів працівників у центрах зайнятості:

у Державному центрі зайнятості;

у Центрі зайнятості АР Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості;

у філіях регіональних центрів зайнятості.

Очікується, що розміри їхніх посадових окладів з 1 січня 2026 року змінюватимуться у пропорційному співвідношенні до зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Також у правилах оплати праці більше немає норми, що давала змогу платити працівникам надбавки за вислугу років у відсотках окладу залежно від стажу роботи в органах зайнятості, а також стажу роботи, що зараховується до стажу держслужби відповідно до законодавства.

Скриншот. Джерело: ВРУ

Окрім того, у наказі йдеться про обмеження розміру премій. Він не зможе перевищувати 100% встановленого розміру окладу.

Скриншот. Джерело: ВРУ

Надання премій, матеріальної допомоги, надбавок та доплат до окладів будуть здійснювати в рамках затвердженого розміру видатків на оплату праці:

директору Держзайнятості — за згодою Міністерства економіки;

директорам регіональних центрів зайнятості — за погодженням Держзайнятості;

працівникам центрів зайнятості у регіонах, окрім директорів, на основі рішення директорів регіональних центрів зайнятості.

Раніше ми повідомляли, що уряд планує дещо скоротити штат працівників райдержадміністрацій. Такі зміни вже мають запрацювати з 1 липня 2025 року.

Також розповідали про те, що деякі працівники можуть втратити бронювання з 28 травня 2025 року. До цього часу критично важливі підприємства мусять надати оновлені дані для Мінекономіки.