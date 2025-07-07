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Главная Финансы Оплата труда в военных администрациях — условия в 2025 году

Оплата труда в военных администрациях — условия в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 14:30
Работа в военных администрациях — в НАГС объяснили условия оплаты труда и отпусков
Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Национальном агентстве Украины по вопросам госслужбы (НАГС) рассказали о правовом статусе работников в военных администрациях в населенных пунктах во время военного положения. Также уточнили особенности оплаты труда в 2025 году.

Об этом говорится в письме НАГС.

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Юридический статус и кто является работниками военных администраций

Как отмечают в агентстве, в рамках закона № 389-VIII "О правовом режиме военного положения" там, где невозможно организовать работу органов местного самоуправления, образованы военные администрации.

Они считаются госорганами на временной основе, наделенными полномочиями органов местного самоуправления на период действия военного положения в стране.

В военных администрациях работниками являются:

  • государственные служебные по закону "О госслужбе";
  • должностные лица местного самоуправления согласно закону "О службе в органах местного самоуправления".

В связи с этим на них не распространяются требования:

  • принятия Присяги государственного служащего/должностного лица местного самоуправления;
  • включения должностей в штатное расписание государственной службы/местного самоуправления;
  • гарантии и ограничения, которые предусматриваются соответствующими спецзаконами.

Правила оплаты труда и предоставления отпусков в военных администрациях

Вопрос выплаты зарплаты сотрудникам военных администраций регулирует Порядок №397, утвержденный правительством в постановлении от 01.04.2022 года.

Согласно ему, правила выплат заработной платы для таких работников аналогичны условиям для должностных лиц местного самоуправления. Однако для них не предусматриваются следующие выплаты:

  • назначение надбавки за ранг;
  • выплата надбавки за выслугу лет.

Средства на оплату труда должны быть выделены местными бюджетами территориальных громад, где функционируют такие администрации.

Из-за того, что у работников военных администраций не заключены трудовые отношения, они не подпадают под гарантии Кодекса законов о труде Украины. Речь идет о следующих правах:

  • ежегодный основной отпуск по ст. 74 КЗоТ;
  • сохранение должности и среднего уровня зарплаты на время отпуска.

Напомним, некоторые работники могут получить денежные компенсации вместо отпусков. Известно, при каких условиях предусмотрена такая возможность в 2025 году.

Также мы рассказывали о том, что в июле работникам индексируют заработную плату. Пересмотр выплат стал возможным благодаря превышению Индексом потребительских цен порога индексации в 103%.

зарплаты работа отпуск госслужащие военные администрации
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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