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Главная Финансы Оплата труда на госслужбе по-новому — суммы надбавок и премий

Оплата труда на госслужбе по-новому — суммы надбавок и премий

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Дата публикации 12 июня 2025 14:30
Зарплаты в 2025 году — правительство утвердило размер надбавок для госслужащих
Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Обновление порядка начисления оплаты труда для госслужащих Изменения в подходе начисления зарплаты госслужащим

Кабинет министров обновил механизм оплаты труда гражданам на государственной службе по классификации должностей. В частности, утверждены новые размеры надбавок к должностным окладам за ранги госслужащих.

Это прописано в новом правительственном постановлении №667 от 6 июня 2025 года.

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Обновление порядка начисления оплаты труда для госслужащих

Речь идет о постановлении, которое вносит изменения в постановление №1409 "Вопрос оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей в 2025 году" от 29 декабря 2023 года.

Своим постановлением правительство обновило порядок начисления заработной платы для госслужащих по классификации должностей. Соответствующие изменения действуют с 10 июня 2025 года.

Речь идет об утверждении постоянных размеров доплат к окладам за ранги государственных служащих в госорганах, которые провели классификацию должностей госслужбы. Документ коснулся:

  • размеров надбавок к окладам за ранги госслужащих;
  • порядка премирования работников на госслужбе, которые занимают должности категории "А".

Кабмин обнародовал размеры надбавок к окладам за ранги таких работников в государственных органах, где была проведена классификация должностей госслужбы на 2025 год. Речь идет о следующих суммах в зависимости от ранга:

  • для девятого ранга — 200 гривен;
  • для восьмого ранга — 300 гривен;
  • для седьмого ранга — 400 гривен;
  • для шестого ранга — 500 гривен;
  • для пятого ранга — 600 гривен;
  • для четвертого ранга — 700 гривен;
  • для третьего ранга — 800 гривен;
  • для второго ранга — 900 гривен;
  • для первого ранга — 1000 гривен.

Изменения в подходе начисления зарплаты госслужащим

На днях президент Владимир Зеленский подписал закон об оплате труда на основе классификации должностей №4282-ІХ, предусматривающий фиксированную и вариативную заработную плату для госслужащих.

Постоянной составляющей зарплаты будут считать:

  • оклад (с 2026 года минимальный оклад будет равен 2,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц);
  • надбавку за выслугу лет (2% от оклада за каждый год стажа, однако не выше 30% оклада) — с апреля текущего года;
  • надбавку за ранг (которую определило правительство постановлением №667).

Вариативной составляющей зарплаты будет считаться:

  • месячная премия (максимум 30% оклада за месяц);
  • квартальная премия (максимально 90% от оклада за квартал).
  • премия по итогам года.

Ранее мы рассказывали о том, что зарплата учителя начальных классов в частных заведениях может достигать 50 тыс. грн. Известно, где платят больше всего.

Также сообщалось, что Национальный банк дал оценку размера зарплат украинских граждан в 2025 году. По его данным, в этом году доходы растут, однако довольно медленными темпами из-за инфляции.

зарплаты работа деньги рынок труда госслужащие
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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