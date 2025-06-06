Зарплати та попит на працівників — НБУ назвав ключові зміни у 2025 році

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) дав характеристику ситуації на ринку праці. Зокрема, розповів про зміни в динаміці щодо кількості нових вакансій та резюме, а також у заробітній платі за останній місяць та рік.

Про це йдеться у червневому макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

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Зміни в попиті на працівників у 2025 році

Згідно з оприлюдненими даними, у травні поточного року на ринку праці зросло число як нових пропозицій роботи, так і резюме. Проте у річному вимірі кількість шукачів роботи підвищилось суттєвіше. А саме:

кількість резюме збільшилась на 36% за рік;

число вакансій зросло на 7% за рік.

Водночас, хоч громадян у пошуках роботи стало більше, попит все одно зберігається високим.

"Випереджальне зростання резюме дещо пом’якшило проблему браку працівників, хоча вона залишається суттєвою й надалі обмежує діяльність підприємств", — пояснює регулятор.

Також, за даними НБУ, зберігається невідповідність між професіями, що ускладнює процес ефективного закриття вакансій.

Порівняння попиту та пропозиції. Джерело: НБУ

Зростання зарплат працівників у 2025 році

Окремо Національний банк проаналізував питання розміру зарплат громадян. Цьогоріч доходи зростають, однак доволі повільними темпами, які гальмує інфляція.

"Брак працівників і надалі підтримує зростання номінальних зарплат, проте висока інфляція зумовлює повільніше підвищення реальних зарплат", — йдеться у повідомленні.

Також в Нацбанку пояснюють, що на рівень зарплат впливає те, що очікування працівників щодо оплати праці фактично співпадають з пропозиціями роботодавців, про що свідчать дані сайтів пошуку роботи та дослідження Держслужби зайнятості.

Рівень зарплат. Джерело: НБУ

"Це обмежує потенціал суттєвішого зростання зарплат у майбутньому", — наголошують в НБУ.

Динаміка зміни доходів. Джерело: НБУ

Також фіксують зростання ролі нецінових методів залучення кадрів у вигляді пропозиції житла, гнучкого графіка, віддаленої роботи.

Раніше ми розповідали про зміни в нормах законодавства, запроваджених на час війни щодо зарплат. Вони покликані убезпечити громадян від негативного впливу на пенсії можливого нестабільного доходу.

Також повідомляли, що в Міністерстві освіти анонсували подвійне збільшення доплат вчителям. Це станеться у разі, якщо на 2026 рік відомству буде виділено ще 12 млрд гривень.