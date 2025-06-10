Зарплати в Україні — скільки заробляють вчителі початкових класів у 2025 році

Жінка з олівцем за столом. Фото: Freepik

Заробітна плата вчителя початкових класів практично всіх закладів освіти в Україні складається з окладу, різноманітних доплат та надбавок. Відомо, на що можуть розраховувати такі педагоги у приватних та державних закладах освіти у 2025 році.

Це передбачено наказом Міністерства освіти №557 та постановою Кабінету міністрів №1298.

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Компоненти зарплати вчителя початкових класів

Заробітна плата вчителя складається з базової ставки за тарифним розрядом, доплат та надбавок. Йдеться про таку загальну структуру зарплатні педагога:



Посадовий оклад: Вчителям початкових класів передбачений оклад, що залежить від їхньої кваліфікаційної категорії та тарифного розряду. Зокрема, вчителю з першою кваліфікаційною категорією (13-й тарифний розряд) нараховують оклад у 7253 грн, що підвищується на 10%, згідно з постановою №22. Доплати та надбавки: Передбачена доплата за здійснення перевірки навчальних робіт — 15% від окладу, надбавка за престижність педагогічної праці, розмір якої може становити від 5 до 30% від окладу, доплата за роботу в несприятливих умовах праці — 1,3 тис. грн з січня 2025 року, з вересня — 2,6 тис. грн. Інші виплати: Також вчителі отримують інші надбавки та доплати, зокрема, за складність роботи або за вислугу років, проте суми залежать від конкретних умов праці. Так, згідно із частиною четвертою статті 61 закону "Про освіту" педагогам передбачені щомісячні надбавки за вислугу років у відсотках від посадового окладу у такому розмірі: більш ніж три роки — 10%; понад 10 років — 20%; більш ніж 20 років — 30%.

Загалом, загальна сума заробітної плати складається з усіх вищезгаданих компонентів та може змінитися залежно від індивідуальних умов праці.

Що пропонують вчителям початкових класів кадрові портали у червні

За даними порталу Work.ua, станом на червень 2025 року вчитель початкових класів в Україні в середньому заробляє 19 тис. грн. Показник на 12% більший проти червня минулого року.

Динаміка зарплат. Джерело: Work.ua

Доходи вчителів вищі у великих містах, таких як Київ, ніж в інших областях. Так, середня зарплата вчителя початкових класів у столиці становить 22,5 тис. грн, що на 18% більше проти показника у червні минулого року.

Зарплати в регіонах. Джерело: Work.ua

Зокрема, у сучасних приватних школах Києва вчителі початкових класів можуть заробляти від 25 тис. до 50 тис. грн.

Раніше ми писали, про зміну механізму призначення окладів та премій для держслужбовців. Йдеться про реалізацію закону, що передбачає оплату праці залежно від класифікації посад.

Також ми повідомляли, чи передбачена індексація зарплат працівників у червні поточного року. За правилами, осучаснення виплат відбувається, коли індекс споживчих цін перевищить показник у 103%.