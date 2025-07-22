Услуга за распределение газа — в Газсети уточнили, за что платят клиенты

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские граждане должны ежемесячно оплачивать вторую квитанцию за природный газ — услугу за распределение голубого топлива. Специалисты "Газсети" рассказали, куда направляются полученные средства и другие нюансы, связанные с соответствующим сервисом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского филиала "Газсети".

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Что входит в услугу за распределение природного газа

Распределение природного газа является услугой по транспортировке голубого топлива распределительными газопроводами к каждому конкретному дому. За такой сервис предусмотрена ежемесячная плата, которую рассчитывают на основе объема потребления ресурса за предыдущий газовый год (с 1 октября по 30 сентября).

В услугу по распределению топлива входит:

поддержание давления в газовых сетях;

обслуживание и ремонт газопроводов;

учет потребления топлива;

работа с клиентами.

Полученные средства от потребителей за распределение природного газа направляют на ряд направлений. Благодаря этим финансам:

содержат и обслуживают газопроводы;

обеспечивают функционирование аварийно-диспетчерской службы в режиме 24/7;

выплачивают заработную плату работникам;

модернизируют газовые сети;

обеспечивают круглосуточную работу технологических процессов для надежной эксплуатации газораспределительной системы региона.

Правила расчета за распределение газа

Даже если граждане не используют газ, все равно должны оплачивать услугу за распределение, ведь ее предоставляют независимо от фактического потребления. Однако, если клиент не желает платить за распределение газа из-за непроживания в доме, то только в таком случае может отключить домовладение от газовой сети.

Согласно правилам, рассчитываться за услугу за распределение природного газа необходимо ежемесячно до 20 июля.

Это можно делать максимально быстро и удобно через онлайн-сервисы:

в личном кабинете;

через сервис онлайн-платежей EasyPay;

через интернет-услуги "Ощад 24" и "ПриватБанк" (с карт любого финучреждения).

Электронные счета содержат те же данные, что и бумажные, но с дополнительными преимуществами, такими как:

скорость, ведь счета появляются в личном кабинете оперативнее;

доступность, поскольку электронный счет всегда есть под рукой;

удобство, ведь в любое время есть возможность загрузить и при необходимости распечатать счет.

"Киевский филиал "Газсети" благодарен клиентам, которые вовремя рассчитываются за услуги распределения газа!", — добавили в компании.

Ранее мы писали, сколько стоит услуга технического обслуживания всех газовых приборов в доме и как ее оформить. Общая стоимость может отличаться, ведь зависит от количества приборов.

Также сообщали, что в оплату за распределение природного газа не входят расходы на ремонты домовых коммуникаций. Такая услуга стоит отдельно и может достигать 900 грн.